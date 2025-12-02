Codelco se reúne con regulador de mercado de China tras obtener aprobación de su deal con SQM

Representantes de la estatal visitaron las fundiciones Southwest Copper y Chihong, así como la fábrica de BYD en Shenzhen, entre otras firmas.

Intensas reuniones con clientes y proveedores, además de visitas a reconocidas compañías globales y participaciones en diversos encuentros —como Asia Copper Week—, forman parte del itinerario de un grupo de representantes de Codelco que visitaron China y Japón en las últimas semanas.

Entre los principales hitos destacan distintas visitas en China, como la que realizó el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, junto al vicepresidente de Finanzas, Alejandro Sanhueza, a dos filiales de la empresa Chinalco (Corporación de Aluminio de China), una de las mayores mineras del mundo. Se trata de fundiciones de Southwest Copper (cobre) y Chihong Zinc & Germanium (zinc y germanio) en la ciudad de Kunming, al sur del país.

La experiencia en las instalaciones de Southwest Copper evidenció no solo estándares operativos de clase mundial, sino también un compromiso a largo plazo con la excelencia y la innovación. Con esta empresa se abren oportunidades de exploración y desarrollo conjunto de proyectos de cobre en la región andina, intercambio en procesos de fundición, optimización energética y gestión del agua, investigación aplicada para mejorar la eficiencia en operaciones mineras y gestión de proyectos, y desarrollo de capital humano, este último con programas de intercambio, gestión del talento y áreas de enfoque.

A ellas se sumaron visitas de Pacheco a instalaciones de la fabricante de vehículos BYD en Shenzhen y la reunión con el presidente del directorio, Yang Dongshen, de la productora de maquinaria pesada XCMG, en Shanghái.

El ritmo de innovación que observaron en esta última reforzó en los visitantes la importancia de que la industria minera en Chile adopte nuevos métodos, nuevas tecnologías y formas innovadoras de trabajar. Una delegación técnica de esta empresa viajará a Chile, por lo que se espera que su presencia en terreno sea fundamental para que ambas partes aceleren los intercambios técnicos, alineen los requerimientos operacionales y exploren conjuntamente soluciones adecuadas que puedan generarse para las divisiones mineras de la estatal.

También estuvieron con Zhu Yongfan, presidente del directorio de 5th Metallurgical Construction Group Co., conocida como MCC5, de China Minmetals Corporation, con experiencia en ingeniería compleja, desarrollo de minas subterráneas, construcción de plantas de concentrado e infraestructura a gran escala, que podría aportar un valor significativo a las operaciones de Codelco.

“Hay dos elementos especialmente atractivos que asombran cuando uno visita China. El primero, es la velocidad extraordinaria con que el país transforma su economía y sus sectores productivos; y el segundo, es el liderazgo en el desarrollo de innovación y nuevas tecnologías. China es hoy un líder mundial en estas materias, con importantes transformaciones hacia nuevas tecnologías en la minería”, destacó Pacheco.

Agregó que al interior de estas empresas “se concibe a la minería como una actividad tecnológica, donde la base del desarrollo del sector no está solo en sus recursos naturales, sino también en la tecnología que utiliza y las que necesitará en el futuro. En ese sentido, se trata de grandes complejos minero-tecnológicos que se constituyen a partir de la innovación, lo que permite elevar la competitividad, ser sustentables con el medioambiente y avanzar en estas materias con una mayor velocidad”.

Es por esto mismo que la idea es avanzar en una colaboración conjunta y en acuerdos para exploración minera en Chile, para atraer innovación.

Reunión con directivos del el SAMR

En Beijing, Pacheco se reunió con directivos de la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China (SAMR), con quienes comentó sobre la reciente aprobación otorgada por ese organismo a la asociación entre Codelco y SQM para producir litio en el Salar de Atacama.

"La aprobación a la asociación Codelco-SQM por parte de las autoridades regulatorias en China subraya la relevancia global de esta alianza, refuerza el rol de Chile como líder en la producción minerales críticos para la transición energética y confirma la posición de Codelco como un socio estable y de largo plazo para China y el mundo”, describió.

En Japón, reunión con clientes de molibdeno

El grupo de representantes de Codelco se reunió en Tokio con las autoridades del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, con los responsables del Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) y con los altos ejecutivos de las principales empresas acereras de ese país, agrupadas en el Japan Moly Working Group, a las que Codelco vende poco más de 50% de su molibdeno.

En el encuentro, Pacheco reafirmó la relevancia de su relación con el país asiático, no sólo como destino principal del molibdeno chileno —que la industria siderúrgica utiliza para la fabricación de aerogeneradores, electrodos para hidrógeno verde, células fotovoltaicas y componentes para energía solar termoeléctrica, además de reactores nucleares y turbinas, gracias a su resistencia a la corrosión y al calor—, sino también como socio estratégico en la provisión de bienes y servicios para la minería.

De hecho, Pacheco comentó que en los últimos tres años la estatal ha realizado negocios por US$ 1.626 millones con proveedores asiáticos, de los cuales US$ 1.262 millones corresponden a empresas japonesas, lo que representa 78% del total. Entre estos proveedores figuran empresas como Komatsu, Bridgestone Mining Solutions, Autorentas del Pacífico y Power Train Technologies.

“Valoramos profundamente estas alianzas, acuerdos de entendimiento y contratos, y los seguiremos potenciando. Invitamos a los innovadores japoneses a aliarse con nosotros y a sumarse a este camino hacia una minería responsable y sostenible, que aporte al desarrollo de Chile y del mundo por los próximos 50 años”, comentó Pacheco en su intervención ante las empresas japonesas.

En Japón también sostuvo reuniones con Tatsuo Yasunaga, presidente del directorio de Mitsui, empresa socia de Codelco en Becrux, la sociedad de inversiones a través de la cual participan en Anglo American Sur; también con Masumi Kakinoki, presidente del directorio de Marubeni, una de las compañías que dirigen el consorcio Aguas Horizonte, que está finalizando la construcción en Tocopilla de la primera desalinizadora que prestará servicios a Codelco, con quien conversaron sobre los próximos hitos (el inicio de operaciones de la planta en Tocopilla en marzo de 2026 y la llegada del agua al reservorio de la División Radomiro Tomic en abril), y con Hiroyuki Ogawa, presidente del directorio de Komatsu, que provee camiones de extracción minera a la estatal, con quien se revisaron los planes de seguridad de estos equipos.