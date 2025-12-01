Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Imacec sobre lo esperado + Punta Puertecillo vuelve a arremeter contra la justicia + Dólar al alza
Noticias destacadas
Imacec: Actividad económica chilena en octubre crece levemente sobre lo esperado. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) subió 2,2% en octubre frente al mismo mes del año pasado, informó este lunes el Banco Central, en una variación que se ubicó levemente sobre el consenso de las estimaciones de los analistas. La serie desestacionalizada aumentó 0,7% respecto del mes precedente y 2,5% en 12 meses.
Nueva arremetida de Punta Puertecillo tras millonaria multa. Más de dos años lleva el juicio que inició la Inmobiliaria e Inversiones Ayelén Limitada, ligada al empresario Jorge Gálmez, luego que el juzgado de Policía Local de Litueche condenara a la sociedad a pagar una multa de $ 39.600 millones por el proyecto Punta Puertecillo en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Ahora, la empresa volvió a cuestionar con dureza el fallo de primera instancia ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde busca revertirlo.
Cómo inicia el dólar la semana y último mes del año. Mientras el mercado está atento a la reunión de la Reserva Federal, el dólar se ubica a esta hora en los $ 928,90 lo que implica un alza de $ 1,17 respecto al cierre del viernes. Y los precios del cobre subían 0,8% a US$ 5,12 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.
- Banmédica oficialmente tiene nuevo dueño: sociedad ligada a la brasileña Patria se quedará con el control del conglomerado de salud
- Mercado apuesta a que el Imacec por sobre lo esperado en octubre acercará el crecimiento al 2,5% que espera Hacienda para este año
- Contribuciones: diputados buscan congelar la reforma del Ejecutivo luego de compromiso de Grau de postergar el reavalúo 2026
- ¿Por qué no paran de subir las transacciones de dólares en Chile? Extranjeros llevan la batuta de cara a la segunda vuelta
- Saieh retoma venta de acciones de SMU con operación de más de $ 500 millones en el cierre de noviembre
- Claves del Congreso: ¿Vuelve el feriado bancario en gloria y majestad?
- Tribunal Supremo de Canadá abre la puerta a demandas de accionistas de Lundin Mining por derrumbe de mina en Chile
¿Negociación ramal o no? El debate y el alcance del respaldo de la DT a los acuerdos marco
La discusión se dio luego de que la DT señalara que el acuerdo marco firmado por la CTC, AGEMA y Codelco, es un acuerdo colectivo "atípico", que debe ser respetado por las asociaciones que lo firmaron.
Nueva arremetida de Punta Puertecillo tras millonaria multa: “Descomunal y no se sostiene bajo ningún criterio de justicia”
Inmobiliaria dijo que la sanción debió ser de $ 13 millones, pero se llegó “a la estrafalaria suma de $ 39.600 millones: 3.000 veces más”. Corte determinó “estudiar con más detenimiento el asunto”.
Startuplab de Patagonia abrirá sus puertas el primer trimestre de 2026 para acelerar empresas de base científico tecnológica
Hace un mes, la Corfo asignó al Patagonia Biotech Hub uno de los dos centros regionales de la política Startup Labs. Su primera convocatoria abrirá espacio para 10 startups.
Banmédica oficialmente tiene nuevo dueño: sociedad ligada a la brasileña Patria se quedará con el control del conglomerado de salud
La firma se hará con la empresa de la mano de Linzor Capital Partners, antiguos dueños de Cruz Blanca. Ahora debe esperar las aprobaciones de autoridades financieras y de libre competencia.
