Imacec: Actividad económica chilena en octubre crece levemente sobre lo esperado. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) subió 2,2% en octubre frente al mismo mes del año pasado, informó este lunes el Banco Central, en una variación que se ubicó levemente sobre el consenso de las estimaciones de los analistas. La serie desestacionalizada aumentó 0,7% respecto del mes precedente y 2,5% en 12 meses.

Nueva arremetida de Punta Puertecillo tras millonaria multa. Más de dos años lleva el juicio que inició la Inmobiliaria e Inversiones Ayelén Limitada, ligada al empresario Jorge Gálmez, luego que el juzgado de Policía Local de Litueche condenara a la sociedad a pagar una multa de $ 39.600 millones por el proyecto Punta Puertecillo en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Ahora, la empresa volvió a cuestionar con dureza el fallo de primera instancia ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde busca revertirlo.

Cómo inicia el dólar la semana y último mes del año. Mientras el mercado está atento a la reunión de la Reserva Federal, el dólar se ubica a esta hora en los $ 928,90 lo que implica un alza de $ 1,17 respecto al cierre del viernes. Y los precios del cobre subían 0,8% a US$ 5,12 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.