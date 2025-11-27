Tenso cruce entre Kast y Jara en foro social. Transmitido por radio Cooperativa, los candidatos presidenciales José Antonio Kast (Republicanos) y Jeannette Jara (Unidad por Chile) se enfrentaron por casi dos horas en la mañana de este jueves en un evento organizado por el Hogar de Cristo en que trataron aspectos que involucraban el caso convenios y la nueva medición de la pobreza que realiza la Casen, entre otros temas.

El duro diagnóstico de las concesionarias ante avance de proyecto “No + Tag”. La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que busca derogar el Artículo N°114 de la Ley de Tránsito, y con ello eliminar la sanción para quienes circulen por autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico de cobro (Tag), generó una fuerte reacción en distintos sectores. Exautoridades, parlamentarios y especialistas han manifestado preocupación por el impacto que podría tener la iniciativa.

Vaivenes del dólar. Sin los flujos desde Estados Unidos por el feriado del Día de Acción de Gracias, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 929,65 lo que implica un alza de $ 3,62 respecto al cierre del miércoles. En tanto, los futuros del cobre bajaban 0,3% a US$ 4,96 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.