Debate entre Kast y Jara en foro social + Alarma de concesionarias por “No + Tag” + Dólar al alza
Tenso cruce entre Kast y Jara en foro social. Transmitido por radio Cooperativa, los candidatos presidenciales José Antonio Kast (Republicanos) y Jeannette Jara (Unidad por Chile) se enfrentaron por casi dos horas en la mañana de este jueves en un evento organizado por el Hogar de Cristo en que trataron aspectos que involucraban el caso convenios y la nueva medición de la pobreza que realiza la Casen, entre otros temas.
El duro diagnóstico de las concesionarias ante avance de proyecto “No + Tag”. La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que busca derogar el Artículo N°114 de la Ley de Tránsito, y con ello eliminar la sanción para quienes circulen por autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico de cobro (Tag), generó una fuerte reacción en distintos sectores. Exautoridades, parlamentarios y especialistas han manifestado preocupación por el impacto que podría tener la iniciativa.
Vaivenes del dólar. Sin los flujos desde Estados Unidos por el feriado del Día de Acción de Gracias, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 929,65 lo que implica un alza de $ 3,62 respecto al cierre del miércoles. En tanto, los futuros del cobre bajaban 0,3% a US$ 4,96 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.
- Fondo compra $ 9.250 millones en mutuos hipotecarios residenciales en primer remate bursátil de la clase de activos
- Más deberes de información, compromisos en austeridad y fuertes recortes: los ocho principales cambios en el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso
- SQM alista su regreso al mercado de capitales chileno: planea colocar un bono híbrido de hasta UF 10 millones la próxima semana
- MBI Inversiones recomienda "sobreponderar" acción de CCU pese a efecto Argentina y proyecta alza hacia 2026
- Poduje anticipa que Kast enfrentaría una luna de miel muy corta si gana la segunda vuelta de las elecciones en Chile
- IPSA abre con nuevo récord sobre los 10.000 puntos en un positivo entorno global y de feriado en Wall Street
