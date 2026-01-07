Tasa de interés de créditos hipotecarios sube por primera vez luego de caer por cinco meses. La tasa de interés promedio de créditos para la vivienda a más de tres años en UF, en el último mes del año pasado se ubicó en 4,14%, lo que se tradujo en su primera alza luego de cinco meses consecutivos en caída. Lo anterior eso sí, implicó una leve alza respecto de noviembre de 2025, cuando el indicador se posicionó en 4,13%.

Exportaciones chilenas vuelven a superar altas barreras de la mano del cobre. Al igual que el 2024, el 2025 terminó con cifras positivas para el comercio exterior chileno. Con un récord, de hecho. Repitiendo el hito del año previo, las exportaciones alcanzaron US$ 107.004 millones durante el año que acaba de concluir, lo que significa un alza de 7,9% interanual, de acuerdo a las cifras publicadas esta mañana por el Banco Central.

Cómo va el dólar. Después de la profunda caída del martes, rompiendo el piso de los $ 900, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 895,6 lo que implica un alza de $ 0,74 respecto al cierre del martes. El cobre, en tanto, bajaba 0,9% a US$ 5,95 en la Bolsa de Metales de Londres.