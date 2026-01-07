Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Créditos hipotecarios retoman alza + Exportaciones chilenas siguen subiendo + El dólar rompe caída
Noticias destacadas
Tasa de interés de créditos hipotecarios sube por primera vez luego de caer por cinco meses. La tasa de interés promedio de créditos para la vivienda a más de tres años en UF, en el último mes del año pasado se ubicó en 4,14%, lo que se tradujo en su primera alza luego de cinco meses consecutivos en caída. Lo anterior eso sí, implicó una leve alza respecto de noviembre de 2025, cuando el indicador se posicionó en 4,13%.
Exportaciones chilenas vuelven a superar altas barreras de la mano del cobre. Al igual que el 2024, el 2025 terminó con cifras positivas para el comercio exterior chileno. Con un récord, de hecho. Repitiendo el hito del año previo, las exportaciones alcanzaron US$ 107.004 millones durante el año que acaba de concluir, lo que significa un alza de 7,9% interanual, de acuerdo a las cifras publicadas esta mañana por el Banco Central.
Cómo va el dólar. Después de la profunda caída del martes, rompiendo el piso de los $ 900, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 895,6 lo que implica un alza de $ 0,74 respecto al cierre del martes. El cobre, en tanto, bajaba 0,9% a US$ 5,95 en la Bolsa de Metales de Londres.
- Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
- Tope imponible para AFP e isapre subiría a $ 3,6 millones y el del seguro de cesantía se elevaría a $ 5,4 millones
- Kast se reúne con empresarios en su primera actividad oficial en Lima
- Tradicional cadena de multitiendas de Valparaíso anuncia su cierre definitivo y locales pasarán a ser ocupados por Hites
- Santander estrena fondo de renta comercial y adquiere 49% de empresa inmobiliaria ligada a Ronald Hirsch
- Designación de Quiroz como ministro de Hacienda reordena la carrera para encabezar la Dipres
- Operadores financieros estiman que el IPC habría bajado 0,1% en diciembre, pero subiría 0,4% en enero
LyD trae de vuelta al debate propuesta tributaria para sacar a un millón de personas de la pobreza
Estudio de la entidad plantea los beneficios de avanzar en la aplicación de lo que se denomina como Impuesto Negativo al Ingreso del Trabajo (INIT), una especie de subsidio que apuntala la situación de la población más vulnerable.
Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
La Corte Suprema zanjó la controversia entre el CDE, que buscaba que la indemnización por el terreno en Las Condes sea menor al estimado por peritos designados por el MOP, mientras la empresa pedía un monto muy superior.
