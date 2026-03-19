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Quiroz revela claves para reactivación + Protección para ranitas de Darwin + Dólar incierto
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Quiroz revela las claves de su fórmula reactivadora. Una serie de anuncios respecto a lo que será su gestión para reactivar la economía y mejorar la recaudación fiscal adelantó este jueves el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco del Seminario Económico 2026 de Diario Financiero, titulado “La Primera Lectura de un Nuevo Ciclo”. En el evento, el secretario de Estado reveló que realizará cambios en el sector inmobiliario y también va a reinstaurar el DL600 para entregar invariabilidad tributaria a grandes proyectos de inversión, entre otras medidas clave.
Contraloría toma razón de decreto que aprueba plan de recuperación de las ranitas de Darwin. La Contraloría tomó razón del decreto Nº38 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de las ranitas de Darwin, nativas de Chile. El plan contempla la recuperación del bosque templado austral, esencial para su supervivencia; el control de la quitridiomicosis, enfermedad infecciona que afecta su piel; e investigación y monitoreo.
La incertidumbre del dólar. Tras el restrictivo mensaje de la Reserva Federal, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 914,46 lo que implica una caída de $ 2,74 respecto al cierre del miércoles. Mientras que el cobre Comex se replegaba 4,2% a US$ 5,36 por libra y el petróleo Brent escalaba 4,9% a US$ 112,7 por barril, máximos desde mitad de 2022.
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