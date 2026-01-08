Lo que debes saber a esta hora de la tarde
IPC baja en diciembre y la inflación 2025 es menor en cinco años + Inédito acuerdo SII-Anglo American + Dólar estable
Noticias destacadas
El IPC baja más de lo esperado en diciembre y la inflación tiene la menor variación en 5 años. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajó un 0,2% mensual en diciembre, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con lo que la inflación para todo 2025 alcanzó a 3,5%, menor al 4,5% del 2024. El registro de 2025 fue la menor inflación anual en cinco años.
El inédito primer acuerdo de colaboración tributaria entre el SII y Anglo American. Desde octubre de 2024 está vigente en el país la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de los Contribuyentes; en este marco las empresas podrán firmar acuerdos de colaboración con el Servicio de Impuestos Internos (SII) para, en cierto modo, certificarse como contribuyentes con un comportamiento adecuado y sostenible en materia fiscal. Antes de la entrada en vigencia de la ley, existió un acuerdo que se podría considerar la génesis de esta normativa. Se trata del convenio firmado entre el SII y la minera británica Anglo American.
Incertidumbre del dólar. Mientras los traders sopesaban la caída de los precios del consumidor de diciembre en Chile, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 896,69 lo que implica un alza de $ 1,01 respecto al cierre del miércoles. Por su parte, los futuros del cobre bajaban 2% a US$ 5,74 por libra en la Bolsa de Metales de Londres (otra corrección después de su fuerte escalada).
- Gigante estadounidense Aramark compra icónica firma chilena de máquinas expendedoras Vendomática
- ¿Cuáles fueron los productos de la canasta de IPC que más subieron y bajaron en 2025?
- Rodrigo Galilea (RN): “Este gobierno le deja un desafío grande al de José Antonio Kast para pagar los compromisos suscritos, más los reajustes"
- Académicos de la UC anuncian inédito proyecto para confirmar enorme reservorio de “agua sólida” cerca del centro de ski La Parva
- FNE allana el camino para desembarco de Cencosud en Chiloé y cadena puede alquilar cuatro locales en la zona
- Quiroz entrega su primer mensaje como próximo ministro de Hacienda: “Yo sueño con un Imacec de dos dígitos. Me dicen que estoy loco, pero vamos para allá”
- Trump ordena la retirada masiva de EEUU de organizaciones internacionales y tratados climáticos clave
Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
La Corte Suprema zanjó la controversia entre el CDE, que buscaba que la indemnización por el terreno en Las Condes sea menor al estimado por peritos designados por el MOP, mientras la empresa pedía un monto muy superior.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
