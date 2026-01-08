El IPC baja más de lo esperado en diciembre y la inflación tiene la menor variación en 5 años. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajó un 0,2% mensual en diciembre, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con lo que la inflación para todo 2025 alcanzó a 3,5%, menor al 4,5% del 2024. El registro de 2025 fue la menor inflación anual en cinco años.

El inédito primer acuerdo de colaboración tributaria entre el SII y Anglo American. Desde octubre de 2024 está vigente en el país la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de los Contribuyentes; en este marco las empresas podrán firmar acuerdos de colaboración con el Servicio de Impuestos Internos (SII) para, en cierto modo, certificarse como contribuyentes con un comportamiento adecuado y sostenible en materia fiscal. Antes de la entrada en vigencia de la ley, existió un acuerdo que se podría considerar la génesis de esta normativa. Se trata del convenio firmado entre el SII y la minera británica Anglo American.

Incertidumbre del dólar. Mientras los traders sopesaban la caída de los precios del consumidor de diciembre en Chile, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 896,69 lo que implica un alza de $ 1,01 respecto al cierre del miércoles. Por su parte, los futuros del cobre bajaban 2% a US$ 5,74 por libra en la Bolsa de Metales de Londres (otra corrección después de su fuerte escalada).