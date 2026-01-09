Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Demandan a productora de Lollapalooza por incumplir contrato. A sólo dos meses del inicio de la edición Lollapalooza 2026, una demanda por $ 1.373 millones complica a Lotus Festival SpA, la productora del evento en Chile. El exproveedor tecnológico de conectividad de internet del evento, Ledrium I SpA, presentó una acción judicial por poner fin al contrato de manera “unilateral e injustificada”.
Santander Chile retorna al mercado de bonos en EEUU. Este jueves, el holding financiero Santander Chile regresó al mercado internacional con la emisión de un bono en formato 144ª/RegS por US$ 500 millones. La colocación se efectuó a un plazo de cinco años (vencimiento en noviembre 2030) al 4,55%, logrando un spread de 82 puntos básicos sobre la tasa de referencia.
Volatilidad del dólar. Mientras los traders hacen lo posible para sacar sentido de esperados datos laborales que no fueron en una sola dirección, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 894,33 lo que implica una caída de $ 2,90 respecto al cierre del jueves. Por su parte, el futuro de cobre se fortalecía 1,9% en la Bolsa de Metales de Londres.
- Las inversiones por US$ 25 mil millones que marcan el despegue de la infraestructura para la seguridad hídrica
- Trabajadores de Mantoverde rechazan nueva oferta de la empresa e insisten en que operación está casi totalmente detenida
- Megaoperativo de PDI junto con FBI allana galpones de Zofri y desbarata red ligada a mafia china que defraudó más de US$ 200 millones
- BYD lanza su nueva submarca “Linghui” dirigida al mercado del transporte por aplicaciones
- Fintech argentina Pomelo prepara su aterrizaje en Panamá y Puerto Rico
- Grupo Empresas Navieras vende su participación en puerto de EEUU a firma ligada a los Luksic
- Boric realza la baja de la pobreza durante su mandato y vuelve a arremeter contra Kast y Trump
