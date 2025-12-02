SEA suspende hasta marzo de 2026 trámite ambiental de megaproyecto de amoníaco verde. Una rápida respuesta tuvo la petición del proyecto integral para la producción y exportación de amoníaco verde HNH Energy de extender el plazo para presentar la adenda complementaria desde el 3 de diciembre de este año al 31 de marzo de 2026. Está ubicado en la Región de Magallanes y totaliza una inversión de US$ 11 mil millones.

El fondo A anota resultados reales negativos en noviembre. Noviembre fue un mes positivo para los multifondos, salvo el Tipo A. Destacó el desempeño de los más conservadores, beneficiados principalmente por la caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija locales. Según el boletín de Ciedess de noviembre, los fondos más riesgosos, Tipos A y B, registraron variaciones de -0,05% y 0,02%, respectivamente,mientras que el fondo de riesgo moderado, Tipo C, presentó un alza de 0,69%. Por su parte, los fondos más conservadores obtuvieron retornos de 1,21% el Tipo D y 1,22% el Tipo E.

Las sorpresas del dólar. Mientras el apetito por activos de riesgo está volviendo a la vida, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 923,52 lo que implica una caída de $ 6,28 respecto al cierre del lunes. Por su parte, los precios del cobre podrían aspirar a nuevos máximos históricos.