SEC formula cargos a Mercado Libre por comercializar artículos sin certificación. Una nueva ofensiva protagonizó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). La entidad fiscalizadora confirmó este miércoles que formuló cargos a la empresa Mercado Libre por vender en su sitio web hasta 70 productos que no contaban con el denominado "Sello SEC". Es decir, no tenían certificación de seguridad.

IPSA supera por primera vez la marca de los 8.700 puntos con impulso de Falabella. El S&P IPSA subía 1,6% hasta los 8.724,58 puntos pasado el mediodía en la Bolsa de Santiago, superando la marca de 8.700 por primera vez en la historia, después de tomarse un respiro ayer, luego de cuatro jornadas alcistas. Las acciones de Falabella 2,5%) impulsaban al IPSA (gracias a su buen desempeño y alta ponderación), tras presentar ayer en la tarde sus resultados del segundo trimestre.

Los vaivenes del dólar. Mientras los traders siguen convenciéndose de que las reducciones de tasas de interés de la Reserva Federal están a la vuelta de la esquina, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 953,21 lo que implica una caída de $ 2,42 respecto al cierre del martes.