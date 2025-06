Chile ofrece bonos. Chile está ofreciendo bonos a 10 años por 1.300 millones de eurosy anunció su intención de canjear algunos papeles 2026 y 2029 en circulación, reportó el martes IFR, un servicio financiero de LSEG. La operación tendría un rendimiento de mid-swaps más 130 puntos básicos.

Más de la mitad de las empresas en Chile pagó rescates tras secuestro de datos. El informe The State of Ransomware in Chile 2025 de Sophos, reveló que el 56% de las organizaciones chilenas afectadas por ransomware (secuestro de datos) durante el primer trimestre de este año, pagaron rescates por el robo de su información, con un monto promedio de US$ 675 mil.

Los vaivenes del dólar. Tras el anuncio de un cese al fuego entre Irán e Israel mediado por la Casa Blanca, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 935,63 lo que implica una caída de $ 12,07 respecto al cierre del lunes. Mientras que el cobre Comex crecía 0,3% a US$ 4,92 la libra.