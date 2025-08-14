Proyecto de ajustes al SIS enfrenta al regulador y las AFP. La presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, envió una carta a la Comisión de Trabajo del Senado en la que la economista plantea discrepancias con la exposición del superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, la que fue realizada por el regulador el 21 de julio, en el marco de la tramitación del proyecto de ley que hace ajustes al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, refutando los argumentos de las administradoras en contra de la iniciativa.

Toesca anuncia venta de primer activo de fondo inmobiliario en liquidación. Tal como adelantó DF, se trata del stripcenter "Paseo Machalí" (en la foto), ubicado en las cercanías de Rancagua, Región de O'Higgins, que posee una superficie arrendable de 4.500 metros cuadrados (m2), y entre sus principales arrendatarios se encuentran un supermercado Líder Express (Walmart) y un local de Cruz Verde.

¿Cómo cierra el dólar la semana en Chile? Previo a un fin de semana largo en Chile, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 964,65 lo que implica un alza de $ 11,12 respecto del cierre del miércoles. Por su parte, los precios del cobre caían moderadamente.