Lo que debes saber a esta hora de la tarde
SIS enfrentado al regulador y AFP + Stripcenter “Paseo Machalí” en venta + Fuerte alza del dólar
Noticias destacadas
Proyecto de ajustes al SIS enfrenta al regulador y las AFP. La presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, envió una carta a la Comisión de Trabajo del Senado en la que la economista plantea discrepancias con la exposición del superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, la que fue realizada por el regulador el 21 de julio, en el marco de la tramitación del proyecto de ley que hace ajustes al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, refutando los argumentos de las administradoras en contra de la iniciativa.
Toesca anuncia venta de primer activo de fondo inmobiliario en liquidación. Tal como adelantó DF, se trata del stripcenter “Paseo Machalí” (en la foto), ubicado en las cercanías de Rancagua, Región de O’Higgins, que posee una superficie arrendable de 4.500 metros cuadrados (m2), y entre sus principales arrendatarios se encuentran un supermercado Líder Express (Walmart) y un local de Cruz Verde.
¿Cómo cierra el dólar la semana en Chile? Previo a un fin de semana largo en Chile, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 964,65 lo que implica un alza de $ 11,12 respecto del cierre del miércoles. Por su parte, los precios del cobre caían moderadamente.
- Accionistas de Latam venden US$ 767 millones en la tercera operación secundaria de títulos de la empresa
- Caso Cascadas: Julio Ponce se anota victoria contra las AFP en la Corte Suprema
- Carrera presidencial: ¿Dónde fueron los votos que Jeannette Jara perdió esta semana?
- Ad portas de fecha límite para programas: Kast, Jara y Matthei entregan sus lineamientos en materia presupuestaria y de empleo
- El precio del bitcoin alcanza un nuevo récord histórico y se luce con un 30% de ganancia en lo que va del año
- Ganancias antes de impuestos del brazo minero del grupo Luksic suben 63% en el primer semestre
- Hapag-Lloyd logra navegar entre la guerra arancelaria y las tensiones geopolíticas y gana US$ 775 millones en el semestre
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete