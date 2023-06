Caso Democracia Viva: Montes se reúne con fiscal en Antofagasta y entrega tres archivadores con antecedentes de fundaciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se reunió en la mañana de este miércoles con el fiscal de Antofagasta, Cristián Aguilar, para entregar información relacionada al caso de la Fundación Democracia Viva, que está siendo investigada por eventual malversación de fondos públicos y conflictos de interés de funcionarios públicos en el convenio por trato directo que entregó $426 millones a la fundación integrada por militantes de Revolución Democrática.

Montes a la salida del encuentro sostuvo que “ha sido una muy grata reunión, porque nos ha permitido conversar a fondo los distintos temas. Hemos entregado tres archivadores con toda la información que tenemos, el conjunto de información necesaria para la investigación, los datos que tenemos de las obras que se están realizando” en Antofagasta. Y señaló que los antecedentes fueron acogidos “como un apoyo y hemos quedado con una línea directa para nueva información que ellos requieran”.

Respecto de si conocía los antecedentes antes que se informara en los medios aseguró que “no conocía este proyecto en particular, no conocía tampoco la denuncia, pero es ya es tema del pasado”. Cabe recordar que el Presidente Gabriel Boric le solicitó el sábado la renuncia a la subsecretaria de Vivienda por este caso y también renunció el ex seremi de Vivienda de Antofagasta.

El ministro señaló que se buscan fórmulas para mejorar la relación entre el Estado y las fundaciones reconociendo que el actual método "tiene defectos grandes, pero que ya tenemos una propuesta para modificarlo y lo vamos a poner en discusión".

De hecho esta tarde en Santiago, Montes tiene citadas a representantes de 23 fundaciones para conversar sobre el tema. Destacó que es muy importante la relación público-privada, y con organizaciones sociales y que en el encuentro se conversará sobre el rol que están cumpliendo y “los temas que han surgido, que han sido obvios, vacíos o insuficiencias de los procedimientos, y maneras de control”.