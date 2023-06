Chile Day: Gobierno se despliega en Canadá para captar inversiones en obras públicas y prepara cambios a tarifas en autopistas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La segunda jornada del Chile Day tuvo como foco la búsqueda de inversionistas de parte del gobierno chileno en el marco del plan de concesiones de obras públicas para el período 2023-2027.

Muestra de aquello es que el director general de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, Juan Manuel Sánchez, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tuvieron protagonismo en la jornada inaugural en Toronto, la capital financiera de Canadá, al participar en paneles y reuniones bilaterales con empresarios con interés en Chile.

El primero en intervenir en la jornada fue Sánchez, quien participó a las 11:15 en un panel donde también expusieron la secretaria parlamentaria para el Ministerio de Asuntos Intergubernamentales, Infraestructura y Comunidades de Canadá, Jennifer O´Connell, así como la presidenta y CEO del Consejo Canadiense para las Alianzas Públicas-Privadas, Lisa Mitchell.

Luego participó en una reunión de Marcel con inversionistas canadienses en uno de los salones de Shangri-La Hotel, en el corazón financiero de Toronto. Entre los asistentes hubo compañías con alto interés en las obras públicas en Chile, como el Fondo de Pensiones de los Profesores de Ontario, uno de los principales inversionistas en infraestructura en el país.

La cita duró alrededor de una hora y también participaron representantes de Inbest Chile.

Plan de concesiones

El director general de Concesiones del MOP asistió a la cita en reemplazo de la ministra de la cartera, Jessica López, quien suspendió el viaje para mantenerse en Chile afrontando el impacto que tuvo el temporal en la infraestructura del país.

En su presentación, Sánchez dio a conocer la cartera de inversiones en obras que el ministerio licitará a partir del segundo semestre de este año para el período 2023-2024. Así, fijó como prioridad la licitación de 11 proyectos por un total de US$ 7.500 millones, entre los que destaca la relicitación de la carretera Panamericana entre Santiago y Los Vilos, por un valor de US$ 718 millones, cuyo lanzamiento será durante el segundo semestre de este año.

También, destaca en la cartera la carretera de acceso norte a Concepción, entre las regiones de Ñuble y Biobío, por un valor de US$ 430 millones. La concesión de la prisión Laguna de Talca también destaca en la cartera, por US$ 20 millones, así como la relicitación del Aeropuerto de la Araucanía por US$ 85 millones; el tramo de la Panamericana entre Temuco y Río Bueno en Argentina por US$ 490 millones; y la tercera y segunda relicitación de los aeropuertos de Antofagasta y Atacama, por US$ 267 millones.

También en la cartera a licitar destaca la Panamericana entre Iquique y Antofagasta y entre Caldera y Antofagasta, proyectos que implican inversiones por US$ 376 millones y US$ 587 millones, respectivamente.

Para cerrar, también se contempla la autopista de acceso a Valdivia, la autopista Pie de Monte y el corredor de buses eléctricos en Concepción, iniciativas que implican montos por US$ 470 millones, US$ 323 millones y US$ 450 millones, respectivamente.

Plazos de licitaciones

Sánchez reconoció que han recibido “críticas” respecto a la tardía con la que han avanzado las licitaciones de obras, por lo que recalcó que “apurarán” el proceso de obras.

También, el alto directivo del MOP lanzó una invitación a las empresas canadienses, a terminar el trayecto de la Autopista Panamericana para conectar Alaska en Estados Unidos y pasando por Canadá, hasta Quellón en la región de Chiloé. Cabe recordar que compañías canadienses ya poseen 12 contratos de autopistas en el país, como Américo Vespucio Norponiente, Red Vial Litoral Central y el acceso vial al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, entre otros.

Sánchez también reveló que el plan de concesiones del MOP entre 2023 y 2027 contempla 46 licitaciones por un total de US$ 15.000 millones, a través de 25 proyectos para el programa “mejores ciudades”, de transporte sustentable y otras oportunidades en infraestructura pública; 15 relacionados con la carretera y accesos a la Panamericana; cuatro en aeropuertos; y dos en infraestructura para la seguridad hídrica.

Nueva política de tarifas para carreteras

Otro de los anuncios que realizó el director del MOP fue se está trabajando con Hacienda en una nueva política para “relegitimar” las tarifas que cobran las concesiones de obras, en especial las carreteras.

Tras las reuniones con inversionistas, Sánchez explicó que la idea es modificar la estructura con la cual se definen las tarifas en los contratos de licitaciones de obras, lo que podría aplicar tanto para nuevos como antiguos contratos. La idea, dijo, es migrar hacia un sistema donde se pague una tarifa por el uso efectivo de los tramos de obras en lugar de un cobro plano, y que también se reconozcan las particularidades de las distintas concesiones.

“La idea es que la gente pueda entender mejor lo que contempla la tarifa que se cobra por circular por una obra, el servicio que se está entregando”, explicó la autoridad.