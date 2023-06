Edwards y su crítica visión de Chat GPT: “Por ahora, es poco inteligente y muy artificial”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El martes habló de economía, pero este jueves Sebastián Edwards entró en un terreno distinto. El de la Inteligencia Artificial (IA), un desarrollo que mira con tranquilidad y frente al cual tiene una conclusión categórica: “Ser humano + máquina, siempre le va a ganar a la máquina”.

Al exponer en el Congreso Icare sobre el efecto de la IA en el marketing, el también académico de la cátedra Henry Ford II en la Universidad de California (UCLA) relató que se ha dedicado a testear la plataforma Chat GPT desde que se lanzó en noviembre. Y junto con reconocer que no es un experto, sostuvo que “por ahora, es poco inteligente y muy artificial”.

Aun así, su proyección es que con el tiempo se irá haciendo “más inteligente”.

Sobre el dilema ético que gira en torno a la utilización de IA, el economista opinó que el camino está en “adaptarlo, adoptarlo y manejarlo”.

“Hay una serie de universidades donde lo tienen prohibido, lo cual es una tontería, porque no se puede prohibir. Lo que hay que hacer (...) es incorporarlo”, dijo.

De hecho, contó el camino que han adoptado en la UCLA: “Les estamos pidiendo a los estudiantes que usen Chat (GPT) para contestar el examen, pero tienen una semana para hacerlo. Por lo tanto, lo pueden hacer una y otra vez, pedirle que lo revisen y todo lo demás”.

Luego de recibir las respuestas, “le pedimos a los estudiantes que le pongan una nota al Chat GPT y discutimos la respuesta que da el algoritmo y la comparamos con algunas de las respuestas que dan los estudiantes”, explicó el economista.

Edwards agregó que Chat GPT “es un Wikipedia ampliado y sintetizado” y lo que hace es “resumir bastante bien escrito puras tonterías”.

Para el economista radicado en California, se debe seguir perfeccionando la herramienta. Y puso como ejemplo una consulta que le hizo hace un tiempo, donde le pidió bibliografía sobre un tema en particular y Chat GPT le respondió con una lista falsa.

Riesgo para el empleo

Sobre los problemas que pueda traer la IA, asegura que uno está en el empleo. “Hace como 12 años más o menos yo escribí una columna aquí en Chile que estaba titulada ‘Ya pronto tu empleo desaparecerá’ y, más o menos, explicaba hasta dónde había avanzado el tema de la inteligencia artificial hasta ese momento”, contó Edwards. Mencionó que, para ese entonces, recibió críticas e, incluso un prominente abogado chileno, le habría dicho que lo que él postulaba no era posible.

“Ahora estamos viendo que no cabe ninguna duda que va a haber un efecto sobre el empleo”, zanjó el escritor.

También se hizo cargo de las preocupaciones que genera el desarrollo de la inteligencia artificial, tal como se sugiere en el libro “Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity” de los economistas Daron Acemoglu y Simon Johnson.

En el texto, dijo, argumentan que existe un riesgo muy serio de que, políticamente, estos algoritmos tomen el control. Según explicaba el académico, la preocupación no está en la izquierda o la derecha, sino en las empresas. Hoy existe un duopolio manejado por Microsoft y Google, el cual, para Acemoglu y Johnson, sería un “peligro”.

“La preocupación de Acemoglu y Johnson, es que estas dos empresas empiecen a tener un control muy férreo sobre la manera como se piensa, la manera cómo se resuelven problemas. Y cuando no hay competencia, cuando hay todo un duopolio, plantean ellos, existe la posibilidad de captura”, mencionó el académico

Edwards difiere y sostiene no estar “tan preocupado”. “Creo que esas teorías conspirativas en general no han dado resultado, pero es una cuestión a considerar en lo que viene para adelante”, y agregó que es “bastante optimista” sobre esta tecnología.