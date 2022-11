La advertencia de Boric desde México a los camioneros en paro: "Vamos a aplicar toda la fuerza de la ley"

Hasta la Escuela Gabriela Mistral en Coyoacán, al sur de Ciudad de México llegó la mañana de este jueves el Presidente Gabriel Boric. Allí, cientos de niños y niñas con banderas chilenas recibieron al Mandatario.





Hoy hay familias que tienen dificultades para llegar a sus trabajos, a los hospitales, a la construcción de casas, se altera la vida cotidiana de muchas comunidades, y esto es un hecho grave”.



Al terminar la actividad, se refirió a temas de contingencia nacional. Sobre la paralización de camioneros que volvieron a bloquear rutas, a pesar de activar querellas por Ley de Seguridad del Estado , el Presidente afirmó que “el paro que han llevado adelante diferentes grupos de camioneros afecta la vida de los chilenos y chilenas, y no es contra el Gobierno, es contra la ciudadanía.”.

Apuntó que “por eso como Gobierno y como Presidente he instruido a los ministros que utilicemos todas las herramientas del derecho para proteger el funcionamiento del país y proteger a los sectores más vulnerables. Es por ello que he decidido que recurramos a querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, presentaremos, hasta ahora, 27 querellas. No hay ningún fundamento para que el paro continúe, menos lo hay para quienes estuvieron horas conversando con nosotros, llegaron a acuerdo y hoy día lo desconocen, e insisten en la paralización afectando la vida de miles de compatriotas. Quiero ser muy claro, no vamos a permitir que se bloqueen las rutas de movilidad de los chilenos, vamos a aplicar toda la fuerza de la ley”.





Sobre las advertencias de empresas por problemas logísticos y de abastecimiento, afirmó que “Chile entero está viviendo una delicada situación económica, y no es momento para que este tipo de actividades interrumpan el buen curso de la economía justamente cuando estamos en momentos de reactivación. Como bien dice la Sociedad Nacional de Agricultura, aquí hay serios riesgos (de desabastecimiento). Si los camioneros quieren insistir en hacerle daño a nuestro país, les decimos que vamos a actuar con toda la firmeza que la ley nos otorga. Y reafirma la importancia del proyecto que estamos desarrollando del proyecto de Trenes para Chile”.

Nominación de fiscal nacional

Sobre las criticas que ha suscitado en algunos senadores oficialistas la candidatura de José Morales a la Fiscalía Nacional, el Presidente Boric dijo que “me parece bien que los senadores se declaren en reflexión. En reflexión pensando cómo fortalecemos la Fiscalía Nacional. Esto no es un gallito con el Gobierno, aquí estamos hablando de la seguridad de los chilenos y chilenas, de la persecución del delito que hoy está en el centro de las preocupaciones de los ciudadanos”.



Por último, sobre la reactivación de Unasur pedida por ex Presidentes, entre ellos Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, el Mandatario respondió que “comparto visión de ex presidentes en que es tremendamente importante reforzar los esfuerzos multilaterales en un momento en que el mundo necesita que América Latina tenga una voz unida en el marco de desafíos tan importantes como enfrentar los efectos de la pandemia. O, por ejemplo, la crisis económica que todos los países están viviendo. Vemos con buenos ojos la carta de los ex presidentes y todo espacio de integración multilateral lo vamos a, no solamente evaluar, sino alentar desde la Cancillería. Tendremos noticias prontamente, espero que este año”.