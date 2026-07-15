Nuevo sismo de magnitud 5,3 cerca de Quintero sacude zona central de Chile
El movimiento, que tuvo una intensidad menor, se registró a las 21.09 horas y se sintió especialmente en Valparaíso aunque también se percibió en Santiago.
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Un sismo de menor intensidad con epicentro bajo el mar nuevamente cerca de Quintero sacudió en la noche del martes a la zona central de Chile.
El movimiento de 5,3 se registró a las 21.09 horas a una profundidad 30 kilómetros a 34 kilómetros al noroeste de Quintero, informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. La misma zona fue epicentro de un temblor de magnitud 5,2 el lunes de la semana pasada.
Senapred indicó que el sismo de esta noche se percibió especialmente en Valparaíso, donde tuvo una intensidad IV en la escala de Mercali, mientras que en Viña del Mar y algunas comunas de Santiago alcanzó III.
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