“No nos sentimos aludidos”: Van Klaveren descarta que amenaza de Trump a países que sigan políticas de los Brics afecte a Chile

El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que “asistimos a esta cumbre del Brics como país invitado” y reiteró que no está en agenda incorporarse a este grupo de países.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, recalcó este lunes que Chile asiste como invitado a la cumbre de los Brics y aseguró que nuestro país no debiera verse afectado por la advertencia del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con aplicar un arancel adicional del 10% a los países que se alinean con políticas “antiestadounidenses” generadas por el Brics.

Van Klaveren, que acompaña al Presidente Gabriel Boric en la cumbre, señaló que “es una referencia de carácter genérico, por cierto, no está dirigida a Chile ni a ningún país en particular. Nosotros no nos sentimos aludidos por esa referencia”.

Puntualizó que “lo que sí tenemos que decir es que Chile define su política exterior de manera independiente y somos un país soberano, y por cierto, eso se aplica en nuestra política exterior. Hemos mantenido esa posición a lo largo del tiempo y no vemos razón alguna para modificarla”.

El canciller enfatizó que “Chile no se alinea con determinados grupos de países. En el caso de Brics asistimos solamente como país invitado” y precisó que “la declaración de los Brics es la declaración de los líderes de los países que participan como miembros en esta entidad. No es una declaración que necesariamente interprete a todos los países invitados” y que “no hemos participado en la negociación de ese documento”.

Van Klaveren insistió en que “nosotros hemos dicho siempre que asistimos a esta Cumbre del Brics como país invitado. ¿Que esto no significa que Chile vaya a incorporarse a los Brics? Un paso de esa naturaleza requeriría de un debate muy amplio en el país y lo haríamos solamente si hubiese una política de Estado ya definida en ese sentido. Y eso no está en este momento en la agenda”.

Respecto a la relación con Washington, sostuvo que “sigue un curso determinado. Ya hubo una ronda de conversaciones inicial con Estados Unidos. Los equipos están en contacto casi permanente entre nuestra Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y su contraparte en Estados Unidos, que es el USTR; y creemos que efectivamente esas conversaciones avanzan de manera normal”.

Señaló que “el grupo de Brics es un grupo mucho más diverso y heterogéneo de lo que se piensa. Hay quienes han puesto al Brics como una especie de eje del mal, de países que son muy contestatarios, pero la verdad es que es un grupo extremadamente heterogéneo que incluye incluso a un miembro de la OTAN, como es el caso de Turquía”.

Cumbre progresismo

El canciller también confirmó que el 21 de julio se realizará en Santiago una Cumbre del Progresismo a la que están invitados países como España, Brasil, y Uruguay entre otros, el que será “un encuentro de reflexión sobre los desafíos que enfrenta la democracia”.

El titular de Relaciones Exteriores explicó que “será un insumo que se va a presentar justamente en la reunión más plenaria que se va a celebrar en el mes de septiembre en el marco de la ONU y se ha confirmado la asistencia de algunos Presidentes”.