Ad portas de que Bermúdez deje el cargo, senador Coloma advierte el rol de la oposición en la designación del Contralor

Una reunión sostuvo este lunes el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), con la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, para analizar –según dijo el propio parlamentario- la agenda legislativa, especialmente en lo relacionado con el tema de la seguridad, materia en la cual subrayó que espera que los proyectos que ya se han aprobado, más los que aún restan de la adenda, comiencen a “mover la aguja. Obviamente, los problemas de delincuencia no se van a acabar con una ley, pero con muchas leyes podemos empezar a ganar la batalla”, sentenció.

Pero este no fue el único tema al que se refirió a la salida de la reunión con la subsecretaria en La Moneda. Coloma también abordó el proceso constitucional y la elección del contralor que deberá reemplazar a Jorge Bermúdez, que deja su cargo el 15 de diciembre.

El presidente del Senado aseguró que su sector no ha recibido una propuesta formal del Gobierno, no se le ha mencionado un nombre aún para reemplazar a Bermúdez. Pero advirtió la importancia del rol que cumple la oposición en este nombramiento, pues al oficialismo no le alcanza con sus votos el quórum para designar por sí sólo al reemplazante de Bermúdez, algo que Coloma recordó sin ambages.

El parlamentario opositor reiteró que no se les ha propuesto ningún nombre aún y que eso “es importante, porque tiene que ser alguien que le dé garantías a todos de que va a haber una forma de controlar los excesos, los errores o las ilegalidades con energía, transparencia y transversalmente. Esa es, muchas veces, la dificultad de encontrar a esa persona que dé garantía a todos los sectores”, argumentó.

Coloma recordó que en los dos últimos procesos se reflejó la dificultad de coincidir en un nombre, ya que en ambos casos hubo dos votaciones. Lo que no dijo es que en ambos casos también se terminó imponiendo un nombre que debió, por lo mismo, ser visado por su sector, que quedó mucho más conforme que algunos parlamentarios oficialistas en esa época.

En cualquier caso, esta reunión entre Coloma y la subsecretaria Lobos coincide con que el nombre de la abogada sería –según publicó La Tercera- uno de los que maneja el oficialismo para proponer como reemplazo de Bermúdez.

Campaña del plebiscito: “bastante normal”

En cuanto a la franja del plebiscito constitucional, Coloma fue poco crítico al “que se jodan” de la oposición, señalando que el actual “ha sido un proceso bastante normal” y lo que falta, a su juicio, es información a la que pueda acceder la ciudadanía.

“La franja, en general, ha informado posiciones que son distintas, pero de ahí a decir que ha sido un factor de polarización, creo que ahí va por otro lado”, consideró.

De hecho, dijo que en el proceso anterior se repartieron “cientos de miles de textos y hoy día son muy poquitos… Entonces, encuentro que ahí el Gobierno debería hacer un esfuerzo máximo sobre todo para informar; y, además, porque creo que después de cuatro años de proceso constitucional, ya como que la gente, y me incluyo, no quiere más guerra; y, ojalá, que esto termine”.

Aprovechó la instancia para manifestar su posición de cara al plebiscito. “Por eso soy partidario del “a favor”, porque creo que es una forma razonable de terminar con el proceso y empezar a preocuparse de otras cosas: La delincuencia, el tema educacional, la salud. Estos cuatro años hemos estado entrampados en un tema constitucional, es la hora de terminarlo”.