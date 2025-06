Diputado Andrés Jouannet: “Somos los Amarillos menos amarillos del mundo, porque tomamos posición”

Hace unas semanas se conoció que Amarillos por Chile había decidido apoyar la candidatura de Evelyn Matthei. Esta definición le valió a la joven colectividad no pocas críticas, que a su timonel no le hacen mella. Llama la atención el que insista en que su partido es el heredero de la Concertación y no así quienes participaron o siguen haciéndolo en el actual Gobierno.

En esta conversación con Diario Financiero, abordó todos los temas y se hizo cargo de muchas de las críticas incluso de su expartido, la Democracia Cristiana (DC). Está convencido de que “o Chile endereza su rumbo en los próximos cuatro años o será un país fallido”, por lo mismo es que, a su juicio, “si Evelyn Matthei no es presidenta de Chile este país no va a tener gobernabilidad”.

Y respecto del oficialismo señala que “me parece que estos jóvenes que gobiernan son absolutamente inmorales, porque son los que tenían la autoridad moral y han demostrado que llegaron al Estado a hacer negocios y claramente no estaban capacitados para gobernar el país”, advierte.

“Nosotros estamos apoyando a Matthei fundamentalmente porque creemos que es la candidata que le puede dar gobernabilidad al país, es simple”.

"Evelyn Matthei va a hacer un gobierno de transición como lo fue Aylwin en su momento"

- ¿Por qué razón su partido decidió entregar su apoyo a la candidatura de derecha de Evelyn Matthei?

- Lo primero es que desafío a quien quiera para que definamos lo que es izquierda y derecha en el siglo XXI (…), porque lo que hoy día hay son culturas políticas. Dicho eso, no es que yo cometa un sacrilegio el que hoy día termine conversando con los sectores con los que cultural y políticamente no había tenido relación. La discusión política de fondo es cómo logramos que el Estado dé respuesta a los problemas sociales.

- ¿Eso lo puede hacer mejor Matthei que Carolina Tohá?

- Absolutamente, porque ellos ya demostraron que no son capaces, han demostrado en el Gobierno lo adolescentes que son para tomar decisiones y que no las toman pensando en la integralidad del país, sino por la poca experiencia y nada que tienen, porque funcionan con consignas, el Presidente funciona con consignas. Aquí se requiere volver a la política seria y para eso nosotros hemos tomado una decisión, hoy estamos con Evelyn Matthei porque Chile requiere gobernabilidad. Si Evelyn Matthei no es presidenta de Chile este país no va a tener gobernabilidad, porque si gobierna uno de los dos extremos Chile no va a tener un modelo de desarrollo.

- ¿Ubica a Carolina Tohá en un extremo, la extrema izquierda?

- No, Carolina Tohá no es extremo, de lo que estoy hablando es de la polarización que se produce acá. Si Carolina Tohá llega a ganar las primarias va a gobernar con los mismos que están gobernando hoy día, que lo ha hecho pésimo, el peor gobierno de los últimos 30 años. Para crecer requerimos un gobierno de transición, Evelyn Matthei va a hacer un gobierno de transición como lo fue Aylwin en su momento, porque el país está tan en crisis. Es tal el desastre que la única posibilidad es gobernar con gente que crea en la democracia y en la gobernabilidad.

- Cuando ustedes se escindieron de la DC se calificaron como de centro…

- Yo no me escindí de la DC. Yo me fui de la DC solo, como muchos otros. Los caminos de los que nos fuimos de la Democracia Cristiana son dos: el mío fue por falta de fraternidad interna y por problemas ideológicos. Yo sigo siendo humanista cristiano, ideológicamente convencido y siento que la DC dejó de abrazar el humanismo cristiano. Desde el punto de vista de la cultura política no defendió lo maravilloso y extraordinario que lo hicieron, tanto Aylwin como Frei y Lagos, los mejores gobiernos de la historia están ahí.

- ¿O sea que no defendieron como deberían esos logros?

- Y haberse mantenido ahí, abrazaron a otro grupo culturalmente que estaba en la cosa más disruptiva, una cuestión mucho más populista; y, por tanto, yo me sentí desafectado ideológicamente.

- Yo lo escuché a usted decir que iban a ser de centro…

- Y sigo siendo de centro, desde el punto de vista de la cultura política, tengo mucha concordancia con gente que está en el Partido Socialista, el PPD, la DC, pero también con gente que está en Renovación Nacional, en la UDI. Esa concordancia se refleja en los proyectos de ley y en cómo hemos votado los de seguridad ciudadana.

- ¿A qué atribuye que algunos DC que estaban en Amarillos, como Jorge Burgos, Gutenberg Martínez y Soledad Alvear, hayan optado por renunciar tras el respaldo a Matthei?

- Lo atribuyo a que hay diferencias políticas, que son legítimas. Para mí es doloroso porque estas tres personas son extremadamente cercanas a mí. Jorge Burgos fue el mejor ministro del Interior que ha habido en el último tiempo. Yo fui su intendente. Pero también puedo decir que se quedaron René Cortázar, José Pablo Arellano, Álvaro Clark, Zarko Luksic, Pedro García, Mariana Aylwin, entre muchos exDC que se quedaron. Tuvimos un debate y 75% del Encuentro Nacional optó por apoyar a la única candidata que le puede dar gobernabilidad al país y una buena política pública le cambia la vida a una persona, pero una mala política pública hace que muchos jóvenes que podrían estar estudiando estén metidos bajo el crimen organizado, que los toma como soldados.

“Esperamos influir mucho en las ideas del modelo de desarrollo que se construya en Chile”

- ¿No le preocupa que se estén generando expectativas demasiado altas de lo que sería un gobierno de Matthei, que si no se cumplen genere una gran desafección?

- No, porque ella es muy responsable respecto de lo que ha planteado y nosotros vamos a estar ahí justamente para ayudar en políticas públicas. Nosotros hemos entregado algunas propuestas bien serias en materia de política pública. Pero, en el fondo, el de Evelyn Matthei va a ser un gobierno de transición, porque el país está tan en el suelo que vamos a tener que hacer una transición para que los próximos gobiernos empiecen a consolidad un modelo que nos vuelva al camino del desarrollo.

- ¿Están integrando el comando de Evelyn Matthei, lo van a integrar en algún momento?

- Todavía no, pero lo vamos a integrar. Pretendo juntarme con Diego Paulsen, pero yo vivo en Temuco y viajo todos los fines de semana, porque me gusta hacer terreno también y hago mucho. Por lo que espero juntarme el jueves con él para hablar de estos temas.

- ¿Cuál es su aspiración?

- Esperamos influir mucho en las ideas del modelo de desarrollo que se construya en Chile. Nosotros creemos en un modelo de desarrollo sustentable, sostenible, pero que genere crecimiento, que logre que nuevamente se invierta para que vuelvan las empresas sin miedo y eso va a generar muchos puestos de trabajo e impuestos y con los impuestos vamos a poder hacer muchas políticas sociales para que le demos oportunidades a los jóvenes que hoy día captura el crimen organizado.

- Usted ha dicho y Matthei lo refrendó, que no irán en una lista parlamentaria con Chile Vamos, pero cuesta creer que un partido pequeño no aspire a crecer y, en cambio, no le inquiete no elegir ningún parlamentario.

- Yo espero ser reelecto, modestamente. Si no lo soy quiere decir que no he trabajado bien en mi distrito. Pero la semana distrital estoy completa en mi distrito, trabajo harto…

- ¿No ambiciona sacar más parlamentarios?

- Sin duda. Lo que nosotros dijimos durante el proceso constitucional lo entendió el pueblo y, en ese sentido, hicimos una cuestión absolutamente valiente y hoy día también somos valientes, por tanto, somos los Amarillos menos amarillos del mundo, porque tomamos posición, porque más allá de Amarillos es más importante Chile y siempre ha sido así.

- El diputado Eric Aedo (DC) especula que si bien no irán en una lista parlamentaria podría haber pactos por omisión, ¿se ha considerado eso?

- Mire, voy a mandar al diputado Aedo a estudiar con quien dirigió mi tesis doctoral en Heidelberg, Dieter Nohlen, el mayor experto electoral que ha habido en el último tiempo. Es imposible que en un sistema proporcional, con Sistema D’Hondt, haya pactos por omisión, porque de omitirse los votos de la gente pueden ir para cualquier lado. Omitirse significa que Chile Vamos no lleve candidatos a diputados en La Araucanía y quiero decirle que va a llevar su lista completa en La Araucanía y Amarillos lo mismo. Que no se ponga a hablar de cosas que no sabe.

- ¿Cuál es la aspiración de Amarillos en la elección parlamentaria, en qué zonas del país?

- La Araucanía, la Región del Maule, la Región de O’Higgins; la Región Metropolitana estamos tratando de terminar de inscribirla estos días para poder llevar candidatos, está difícil, la Región de Valparaíso y la Región de Coquimbo. Esas son donde creemos que podemos sacar uno o dos diputados.

- ¿Sólo a diputados, no van a llevar candidatos al Senado?

- No, la verdad que no hemos tenido el tiempo ni la capacidad.

-¿A usted no le interesa llegar al Senado? Porque en La Araucanía corresponden elecciones este año también.

- No. Y le diré que hay varias encuestas que me ponen en un muy buen lugar para candidato a senador.

- ¿Y por qué no?

- Porque prefiero ser un muy bien diputado que un senador que ande corriendo para arriba y para abajo. Me gusta mi distrito, me gusta ver a mi gente. Ya mi distrito es grande, tiene 16 comunas, y si la gente me reelige quiero seguir yendo a los clubes de Adulto Mayor que me conocen, a los clubes deportivos, juntarme con la gente… A mí me gusta el contacto con la gente, quiero seguir cocinándoles, porque cocino a veces y le cocino a la gente… el contacto con las personas me energiza positivamente.

- ¿Si la candidatura de Matthei llegara a un acuerdo parlamentario con Republicanos y Libertarios ustedes seguirían apoyándola?

- Sí absolutamente. Nosotros estamos apoyando a Matthei fundamentalmente porque creemos que es la candidata que le puede dar gobernabilidad al país, es simple. O Chile endereza su rumbo en los próximos cuatro años o será un país fallido. Por eso que más que izquierda o derecha la discusión es cuál es el Estado que queremos, en el que hay que resolver seguridad ciudadana y seguridad social.

“Mi impresión es que si sólo hubiera gobernado el Frente Amplio habría sido peor”

- Un senador de la UDI decía que veía que a la candidatura de Chile Vamos le falta más énfasis en el aspecto de la seguridad social. ¿Qué cree usted?

- Bueno, nosotros podemos ayudar harto ahí, porque tenemos ministros del Trabajo, como René Cortázar, que lo hizo muy bien en los ’90; ministro de Salud como Pedro García o superintendente como Manuel Inostroza. El aporte nuestro tiene que ver con que fuimos capaces, la Concertación, de resolver los problemas sociales de este país y, además, fuimos capaces de modernizarlo. La discusión que vamos a tener en los próximos años es si podemos o no podemos gobernar el país. La gobernabilidad dice relación con si es que el crimen organizado va a seguir avanzando. Hoy por hoy no ha penetrado todavía en la esfera pública -los políticos, autoridades- como en México o Colombia o Centroamérica.

- ¿Su mayor temor es que ocurra eso?

- Vamos para allá. Ese es mi mayor temor si, en definitiva, no generamos un Estado que termine con eso y piense en los próximos 15 a 20 años. Nosotros tenemos que pensar en educar a nuestros jóvenes, meternos en las poblaciones, en las familias porque, en algunos casos, es clave para sacar a los niños adelante.

- ¿Qué piensa del caso de las fundaciones, relacionado con la corrupción?

- Yo estuve en la Comisión Investigadora de las fundaciones y ahí el propio ministro de Vivienda reconoció que había sido engañado. Me parece que estos jóvenes que gobiernan son absolutamente inmorales, porque son los que tenían la autoridad moral y han demostrado que llegaron al Estado a hacer negocios y claramente no estaban capacitados para gobernar el país.

- En ese contexto, ¿diría que los concertacionistas que llegaron al Gobierno entraron a apoyarlo o se sumaron a él?

- Finalmente fueron subsumidos por la cultura política del Frente Amplio. Ahora, mi impresión es que si sólo hubiera gobernado el Frente Amplio habría sido peor. Eso está claro. Sin embargo, tengo una diferencia política e ideológica con ellos, que es que ellos capitularon a la Concertación, no representan a la Concertación, nosotros somos los herederos de la Concertación, ellos no, porque nosotros rechazamos el proyecto constitucional ahí nos diferenciamos; ellos fueron capaces de renunciar a lo bueno que hicimos hacia atrás.

- Ya sabemos que no apoyaría a ninguno de los candidatos, pero ¿cómo ve la primaria oficialista?

- Lo que me llama la atención es que uno puede tener diferencias en una campaña, pero tan pocos días después de haber sido ministras, de haber estado sentadas en el mismo gabinete y mostrar una diferencia abismal, revela que esta coalición no está capacitada para gobernar; Porque las diferencias que se observan hoy día, que son estructurales, de fondo, ideológicas, incluso doctrinarias, demuestran que son proyectos absolutamente distintos.

- ¿Cree que de llegar a La Moneda, Matthei va a gobernar sólo con Chile Vamos?

- Creo que Evelyn Matthei va ser capaz, y en eso estamos nosotros, de llamar a un gran acuerdo nacional en materia de seguridad y de desarrollo. Si nos ponemos de acuerdo en el modelo de desarrollo creo que Chile tiene una oportunidad, porque más allá de quién gobierne vamos a tener las vigas estructurales. Un modelo de crecimiento con equidad. Simple.

- ¿Si le ofrecieran un ministerio no lo aceptaría?

- No es tema hoy día. Además estoy muy contento siendo diputado. Amo mi distrito y soy feliz.