Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara: “La paradoja de este Gobierno es que será el que más avance en proyectos de seguridad y se siente culposo de eso”

Defendió sin descanso el cumplimiento del acuerdo administrativo con el oficialismo en la Cámara y lideró a su pequeña bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) en este duro proceso. Y tal como estaba contemplado, Eric Aedo llegó a la segunda vicepresidencia de la Corporación, apoyando a la candidata del Partido Comunista (PC), la nueva presidenta Karol Cariola.

En esta entrevista con Diario Financiero analiza la moción censura que presentaron el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido Republicano (PR) a menos de 24 horas de la asunción de la nueva mesa, pero Aedo está tranquilo porque no cree que prospere. Además, abordó en profundidad el debate legislativo desde la perspectiva de integrante de la mesa y el rol de La Moneda en el avance de los proyectos, entre otros temas.

-¿Qué sensación le deja el ambiente en que se dio la elección de la mesa que usted comparte con el Partido Comunista y con Rivas y lo que se generó después?

-Planteé que iba a ser una elección muy estrecha, que el que ganase iba a ser por uno o dos votos y que al día siguiente de la elección el ambiente en esta Cámara iba a ser de tensión. Segundo, se ha ido generando una polarización en dos años que le ha hecho mal no sólo a la Cámara, le ha hecho mal al Senado y se nota o tiene un reflejo también en la sociedad. En ese sentido, para mí no es sorpresa.

-¿Censura incluida?

-No, porque no pensé que iba a descubrir que había algo más rápido que la velocidad de la luz, que era la censura de esta mesa.

-¿Pasó más rápido de lo que pensaba?

-Digamos que con lo grande que es esta institución, la historia, la tradición, el haz de luz llegó después que la censura.

-¿Y cuál es su pronóstico para el lunes?

-Espero que se rechace esa censura, porque creo firmemente en la reflexión que varios diputados van a hacer. Una reflexión no sólo en quienes están o apoyaron esta mesa, sino también de quienes votaron a favor de la diputada Joanna Pérez (demócratas), que entre paréntesis al igual que Karol Cariola tenía todas las cualidades para dirigir la mesa, porque lo que está en juego es un principio bien fundamental al funcionamiento de la democracia.

-¿Qué principio?

-Cuando tú utilizas un subterfugio, que en este caso fue una entrevista de un vicepresidente, porque quieres es sacar de la presidencia de la Cámara, no a Aedo ni a Rivas, sino que tu objetivo es la militante del PC, creo que estás dando una señal que es bien equivocada, porque le estás diciendo a una buena parte de la sociedad chilena que hay un porcentaje de chilenos y chilenas que no tienen el derecho de presidir la Cámara de Diputados y que por el sólo hecho de pensar distinto no tienen derecho a ocupar algunas áreas en un país democrático. Y eso es delicado.

Por eso este día he recordado sistemáticamente a Radomiro Tomic en su discurso de mayo de 1948, cuando se discutió en la Cámara de Diputados de aquel entonces la famosa Ley Maldita, cuando dijo que tú no puedes excluir a otro ni proscribir a otro por profesar una idea distinta a tuya. Eso es lo que está en juego en la censura de este lunes.

-En este escenario, ¿le preocupa la democracia, en el fondo?

-Claro que es preocupante para la democracia chilena, porque hace unos años uno decía que el Parlamento chileno estaba lejos de convertirse en el Parlamento peruano, en que botas mesas, botas presidentes. Pero, de prosperar esa censura, vamos a entrar en esa misma lógica. Porque si se llega a aprobar, va a ser también de manera estrecha y se va a elegir a otra mesa cuya estabilidad también va a ser endeble y podría sufrir otra censura y se generaría un loop y eso es un problema para la democracia, porque qué puedes construir así, qué proyecto vas a sacar adelante de esa forma. Ninguno.

-Aun cuando no se apruebe la censura, ¿la estabilidad de la mesa va a ser frágil en todo su periodo?

-La mesa parte con un triunfo muy estrecho y una censura, lo que da muestra de que va a estar sometida, no sé si permanentemente, pero al esfuerzo para que caiga y eso va a significar que quienes somos parte de esta mesa debemos dialogar efectivamente hasta que duela, conversar, buscar acuerdos y hacer un esfuerzo grande por sacar una serie de proyectos relevantes.

“Hay proyectos que sí pueden ver la luz”

-¿Cuáles deberían ser los objetivos de esta mesa en materia legislativa?

-En el ámbito del desarrollo económico, que ha estado quedando atrás a veces en el Gobierno; claramente en el ámbito de seguridad; y comenzar a cerrar algunas discusiones que llevan demasiado tiempo y sobre las que hay que tomar una decisión.

-¿A qué temas apunta en ese sentido?

-Sin duda, la seguridad debe estar en la agenda de esta mesa que ahí tiene un desafío, porque hay un llanto, por llamarlo de una forma, que está muy permanente en las personas, que yo lo vivo fuerte en la provincia de Concepción, con la instalación del crimen organizado, con las famosas barberías, denuncia que hicimos incluso con la presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción. Junto con la propia agenda del Gobierno en temas de derechos sociales, de justicia social; y creo que tenemos que hacer un esfuerzo por sacar algo de la agenda de salud, de la reforma del sistema de salud que hace agua por todos lados.

-¿Cree que los proyectos emblemáticos del Gobierno efectivamente pueden avanzar en este escenario?

-Creo que hay proyectos que sí pueden ver la luz, como el tema de ilusión y evasión, porque ha avanzado, aunque probablemente va a sufrir algún grado de modificación en el Senado. Lo que le hace más ruido a la derecha es que el Servicio de Impuestos Internos tenga más potestad administrativa para iniciar investigaciones. Bueno, busquemos el acuerdo que tenga más potestad administrativa y que esté más reglamentado desde el punto de vista jurídico, que es lo que les preocupa. En el secreto bancario es lo mismo, porque la operatoria es la que no se aprobó.

-¿Cómo se llega a acuerdo?

-Van a salir a la chilena, entre Tongoy y Los Vilos, entre potestad administrativa y también que esté reglamentado, que tenga una injerencia un tribunal que lo determine. Pero yo prefiero avanzar en esa línea que no avanzar. Dicho eso, también es una decisión que tiene que tomar el Gobierno respecto de qué es lo que quiere sacar.

-¿Qué es lo que quiere priorizar?

-Claro, qué es lo que va a priorizar y qué está disponible a conversar con la derecha. Porque en el Senado está 27- 23 abajo, esa es la realidad. Entonces, ahí sí le hago un llamado a la derecha en buenos términos, creo que es mucho más sensato para ellos avanzar en un acuerdo y aprobar una reforma previsional en un gobierno de izquierda, para llegar a acuerdos en reformas que si quedan postergadas y ellos llegan a gobernar, les va a ser difícil aprobarlas.

-Es decir, deberían buscar consenso en la reforma de pensiones?

-También. La libertad de elección y la solidaridad no son principios contrapuestos, pueden convivir.

-¿Diría que el Gobierno ha cedido poco en esta materia?

-No, siento que ha cedido, que sea ha abierto el diálogo. Eso lo ha hecho la ministra Jara, pero creo que llegó el momento de concretar, porque ya dimos toda la discusión, qué más vamos a discutir. Y el acuerdo pasa por permitir que convivan la libertad de elección y la solidaridad.

-¿Cree que eso sea viable aún?

-Para quienes son de la vertiente humanista cristiana, en cualquiera de sus denominaciones, y ubicado en cualquier parte del espectro político, la solidaridad es un principio fundante. Entonces, no me cuadra, desde el punto de vista reflexivo, que no puede haber solidaridad; no lo digo para ofender a nadie, sino para decir que ser humanista cristiano es creer en el principio de solidaridad, eso es de perogullo.

Pero las contradicciones están de lado y lado; porque no pude creer que el oficialismo con un voto de Renovación Nacional, en la Comisión de Salud de la Cámara, rechazara que el 7 % de salud fuera obligatoriamente a seguridad social. Porque no entender que el 7 % obligatorio vaya a seguridad social es tirar por la borda el principio de solidaridad que se defiende en el proyecto de reforma previsional.

“Voy a ayudar en los proyectos que le hacen bien al país”

-Cuando asumió, la diputada Cariola dijo que la mesa iba a hacer todos los esfuerzos por apoyar al Gobierno y sacar adelante los proyectos que está impulsando, ¿comparte eso?

-Yo soy demócrata cristiano, nosotros no somos parte de este Gobierno, tenemos un acuerdo administrativo y voy a ayudar a sacar adelante los proyectos que el Gobierno presente y que yo esté convencido que le hacen bien al país. No voy a apoyar un proyecto que crea que no es correcto. Por ejemplo, en los proyectos de seguridad, la regla de uso de la fuerza, no soy partidario que se comiencen a poner tantas cortapisas para su implementación.

-La Democracia Cristiana no es oficialismo, pese a que han llegado a acuerdos con el sector, entonces, ¿cuál siente que es su rol en la mesa?

-Mi rol es generar, desde la mesa, un punto de encuentro entre estos dos mundos que hoy día están distantes. Y creo que no es sólo mi rol, ese es el rol que tiene que jugar el centro político, la Democracia Cristiana y aquellos partidos que se dicen de centro, que deberán estar jugando un rol mucho más de articulación en sacar adelante proyectos que le hagan bien al país. Para construir en política es escalón a escalón, a no ser que sea una dictadura y tengas el poder total, el poder de las armas. Pero Chile es una democracia, por tanto, lo que quieras hacer tienes que hacerlo de manera escalonada y con otros.

-¿Algo así como “en la medida de lo posible” de este Gobierno?

-Creo que este Gobierno ha ido aprendiendo eso. Genuinamente creo que el Presidente Boric ha ido haciendo ese aprendizaje. Es más, creo que ese aprendizaje a veces ha ido más rápido en el Presidente que en todo su conglomerado político de origen.

-Desde su punto de vista, ¿este Gobierno va a ser un poco así, “en la medida de lo posible”, finalmente?

-Mi esperanza en Boric siempre ha estado en que tiene un papá DC y una mamá schoenstattiana. Con el paso de los años, uno se da cuenta que se parece a los papás mucho más de lo que creía y esa raigambre que tiene el Presidente al final igual marca, aunque no quiera. Entonces, pienso que el Presidente genuinamente cree en la solidaridad y que lo mueve la esperanza. Entonces, creo que él ha vivido un proceso de reflexión y crecimiento. Y con todo lo que uno pueda decir del Presidente, lo he visto crecer como persona y como Presidente.

Por tanto, en ese sentido, sí va a ser de lo posible y que camina hacia una mirada que es mucho más socialdemócrata. Además, podemos pelar al Presidente, pero yo a los 38 años no era presidente de Chile, entonces, un talento tiene y eso hay que reconocerlo.

-¿El clima electoral va a afectar el trabajo legislativo?

-Sería incapaz de decirte cuánto lo va a afectar, porque además han pasado cosas bien increíbles.

-¿Cómo cuáles?

-Que la derecha está mirando la presidencial, tiene ahí una motivación enorme; una candidata bien posicionada, pero le ha costado muchísimo tener un acuerdo municipal. Es una paradoja porque teniendo todo para ganar se comienzan a enredar. Y, por acá, no tenían mucho que perder y eso mismo los motivó a juntarse y ordenarse.

-Pero eso ¿podría generar más polarización todavía en el Congreso?

-Creo que no va a generar más polarización, aunque siempre es posible. En ese marco el rol de la mesa va a ser fundamental. O sea, si la mesa que integro va a ser parte de ese proceso electoral no va a contribuir, así es que eso no puede ser eso el eje que mueva esta mesa.

-Con todo este clima que hay en el Congreso, con elecciones de por medio, ¿cuál cree que va a ser el legado de este Gobierno?

-Creo que la paradoja de este Gobierno es que será el que más avance en proyectos de seguridad y se siente culposo de avanzar en eso. Es una paradoja porque no era su agenda original, pero es la agenda que el país necesita.