Lagos Weber (PPD) sale al paso de críticas de Coloma al alza del secreto bancario: “Chile es una minoría en el mundo que lo mantiene”

Hasta que, finalmente, el proyecto de cumplimiento tributario llegó al Senado.

La Comisión de Hacienda comenzó a estudiarlo ayer miércoles, pero ya se puede advertir que las diferencias que parecían salvadas en la tramitación en la Cámara Baja no se han sorteado. La oposición ya ha marcado sus diferencias, mientras que el defiende la propuesta del Gobierno como llegó a la Cámara Alta.

Ese es el caso del presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), quien aclaró una vez más que el proyecto de cumplimiento tributario “no aumenta” los impuestos, sino que “trata de disminuir la elusión, la evasión, la administración, el uso mismo de los recursos, fortalecer las instituciones fiscalizadoras y se avanza en temas normativos”, lo que, a su juicio, supone un cambio y profundiza en materia de secreto bancario.

Sobre este tema polemiza con el senador de la UDI Juan Antonio Coloma, quien en entrevista con DF develó cierta resistencia con este aspecto del proyecto. Lagos Weber enfatizó que “Chile es de los países que, en materia de secreto bancario -algo que ha sido empujado desde hace un tiempo y resistido por ciertos sectores-, es una minoría en el mundo y cuando uno es minoría en otras categorías también, uno debe preguntarse por qué”.

El senador oficialista profundizó su crítica hacia quienes se oponen a los cambios propuestos por el Ejecutivo, reflexionando que “cuando veo que países y sociedades más sofisticadas que nosotros, democracias representativas como los países de la OCDE, que tienen todo un área de trabajo, donde empujan estándares y normas en las que los llamados VBS están enfocados en perseguir los paraísos fiscales y la erosión que se genera, creo que debiéramos tener una mirada con mayor apertura en estos temas”.

Recaudación

Y añade que así las cosas habría que “preguntarnos por qué somos el único país en que tenemos una legislación de esta manera, siendo que hay otros países con los que queremos emularnos y que tienen reglas que nos interesan, avanzan en la dirección contraria”, continuó.

Además, abordó el complejo tema de la recaudación sobre la que existen dudas más bien transversales, pero especialmente en la oposición. A partir del informe financiero del proyecto, el senador por la Región de Valparaíso aseguró que la fiscalización y mejoramiento de servicios tendrán un costo de $ 81.000 millones, lo que permitirá una recaudación de US$ 4.400 millones, lo que representa un 1,47% del PIB en régimen”.

Además, Lagos Weber comentó que a partir de la lucha contra la inflación, en Estados Unidos, la administración Biden logró incluir como fortalecimiento al sistema de impuestos internos norteamericano, una inyección de US$ 80 mil millones; “entonces, si países como Inglaterra, Estados Unidos, países de la OCDE establecen este mecanismo con cierto grado de recuperación, con topes y sanciones fuertes, yo me pregunto si acaso no debiéramos nosotros avanzar también en eso y buscar la mejor fórmula de hacerlo”.