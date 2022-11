Las AFP y Aseguradoras que iniciaron tempranamente el lobby para enfrentar la reforma de pensiones

Aunque la reforma de pensiones del actual Gobierno ingresó hace solo dos semanas al Congreso, la preocupación entre los representantes de la industria de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de las aseguradoras se ha hecho patente desde la época de la campaña presidencial. Conocida la propuesta del Ejecutivo se entiende la inquietud del sector, ya que uno de sus ejes centrales es la separación de la industria lo que, según Chile Vamos, termina con las AFP, que es un compromiso de la actual administración.

En este contexto, desde principios del actual periodo legislativo que representantes de AFP y aseguradoras se comenzaron a reunir con algunos parlamentarios, especialmente de Chile Vamos, citas registradas por Ley de Lobby. Aunque en la mayor parte de los encuentros se desconocía el contenido del proyecto, AFP Cuprum y Habitat, las aseguradoras Principal y MetLife y la Asociación de AFP iniciaron una ronda, más que nada –según lo que recuerdan algunos parlamentarios- con el fin de conocer su postura frente a lo que el Gobierno estaba preparando o para hacer presentaciones respecto de la función que las entidades cumplen en el marco del sistema de pensiones.

La mayoría de los legisladores con que se han reunido los representantes de las entidades pertenecen a las comisiones de Hacienda y Trabajo.

Parlamentarios clave

Uno de los que diputados que se reunió con representantes de AFP Cuprum, el pasado 2 de noviembre, fue el integrante de la Comisión de Hacienda, Miguel Mellado de Renovación Nacional (RN). El legislador comenta que le hicieron una “muy extensa” presentación sobre el funcionamiento de la administradora, tras la cual –ríe Mellado- cuando le correspondió tomar la palabra explicó que conoce muy bien cómo funciona el actual sistema por lo que no necesitaba la información que fueron a entregarle.

Mellado coincide con otro de los diputados en que puso el foco la misma AFP, su compañero de bancada e integrante de las comisiones de Hacienda y Trabajo, Frank Sauerbaum, en que los representantes de la entidad “no pidieron nada” ni plantearon preocupaciones; sino que “más bien venían a escuchar”, reflexiona este último. Sin embargo, se explaya el diputado, a esa altura –el 07 de septiembre- no había mucho que comentar, porque como aún no ingresaba el proyecto, los legisladores no conocían su contenido. Por lo que solo quedaba dar a conocer las mismas posturas que han hecho públicas a través de los medios, señaló Sauerbaum.

Mucho antes, el 28 de julio, representantes de la misma AFP se reunía con un asesor del diputado de la UDI Cristián Labbé, quien integra la Comisión de Trabajo, David Yob. Y ese mismo mes representantes de la Asociación de AFP se reunieron con los diputados de la UDI Guillermo Ramírez, integrante de la Comisión de Hacienda, cita que se concretó el 6 de julio; con la diputada DC Joanna Pérez, quien integra la Comisión de Gobierno Interior, entre otras; y, el 1 de julio, los representantes de la asociación se reunieron con el diputado RN José Miguel Castro. Mientras que el 7 de octubre, el exgerente general de la Asociación de AFP; Fernando Larraín, se reunió con el presidente de la Comisión de Trabajo el DC Alberto Undurraga, en el café Tavelli de La Concepción en la comuna de Providencia, según se detalla en el Registro de Audiencias.

Por su parte, AFP Habitat hizo su propio recorrido. Ya que el 1 de junio se reunió también con el presidente de la Comisión de Trabajo Alberto Undurraga. El 6 de octubre lo hizo con el asesor del diputado del PDG Rubén Oyarzo, Francisco Arnado, y ese mismo día con el senador de RN José García Ruminot. Este último recordó que lo que señalaban sus interlocutores es que con la Pensión Garantizada Universal (PGU) los niveles de la tasa de reemplazo eran muy significativos y alertaban en relación a que se debe ser cuidadoso, en el marco del debate de la reforma de pensiones, con los efectos que puede producir en el empleo.

Aseguradoras

Al igual que las AFP, las aseguradoras también han seguido con atención el debate acerca de la reforma de pensiones por lo que les pueda tocar. Por lo mismo, algunas de las más grandes como con Principal y MetLife también comenzaron a generar acercamientos con distintos parlamentarios que estarán involucrados en la discusión más directamente que con la sola votación en la Sala.

Es así como representantes de Principal se reunieron el 25 de abril con el presidente de la Comisión de Trabajo, Alberto Undurraga, y antes –el 28 de marzo- con el integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara, el diputado republicano Luis Sánchez.

Y la reunión más reciente, es la que sostuvieron representantes de MetLife el pasado 8 de noviembre, al día siguiente del ingreso de la reformas de pensiones al Congreso para su tramitación, con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde.