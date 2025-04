Luz Ebensperger (UDI): “Kaiser es una persona que habla en cuña, dice lo que el país y la ciudadanía quieren escuchar”

Es conocida entre sus pares por decir lo que piensa y es la única mujer en la bancada de senadores de la UDI, la senadora Luz Ebensperger representa a la Región Tarapacá en la Cámara Alta. En esta conversación con Diario Financiero aborda la reforma al sistema político, la carrera presidencial y también la reforma tributaria que no se concretó, con lo que está de acuerdo, aunque estima que de todos modos habría que bajar el impuesto a las empresas.

-¿Cómo está avanzando en el proyecto de reforma política qué es lo que se ha aprobado y qué no?

-Precisamente hoy día (lunes) tuvimos Comisión de Constitución y despachamos totalmente el proyecto de reforma al sistema político que, básicamente, apunta a tener mayor gobernabilidad en el Congreso y, sobre todo, que el Ejecutivo pueda llevar la agenda; que no tenga que andar pirquineando votos; que proyectos tan importantes, trascendentales, para la ciudadanía; terminen siendo decididos por dos o tres votos que no tienen mayor representatividad. Eso ocurre porque hay dificultad en llegar a acuerdos. Esperamos que el proyecto se vea este miércoles en la Sala o probablemente la próxima semana, si esta semana no alcanza.

-A su juicio, ¿qué es lo esencial del proyecto?

-Diría que tiene tres cosas fundamentales: En régimen, establece el umbral del 5% o contar con ocho parlamentarios para que los partidos políticos puedan tener representación; y, una norma transitoria, establece que en la elección de noviembre de este año, para tener representación parlamentaria, los partidos tienen que tener un 4% de la votación o al menos cuatro parlamentarios. Además, establece la pérdida de los escaños en el caso de aquellos militantes que renuncien a sus partidos políticos, salvo que esa renuncia se base en un cambio fundamental en los principios del partido, lo que va a ser calificado por el Tribunal Constitucional; y, también en el caso de los independientes cuyas candidaturas han sido declaradas por partidos políticos. Si renuncian al comité parlamentario del partido que los eligió también van a perder su escaño.

Mira la entrevista completa aquí:

-¿Se rechazaron las órdenes de partido? Porque entiendo que había una diferencia con el Gobierno en eso.

-Efectivamente, la indicación sustitutiva del Ejecutivo se rechazó en su totalidad y una de las normas que incluía era las órdenes de partido. Mire, creo que son discusiones que hay que dar, pero finalmente las rechazamos porque no queríamos innovar. Esta reforma, presentada transversalmente por el Partido Socialista, el PPD, Evópoli, Renovación Nacional, la UDI, había logrado consenso en las cosas que yo te describí; por lo tanto, queríamos mantener ese consenso, y no meterle a la reforma nuevos temas que no habían sido discutidos previamente.

-¿No se pensó en disminuir el número de escaños de la Cámara?

- Ese era un tema en que no había acuerdo. En mi sector político estamos de acuerdo en rebajar el número de diputados, pero el oficialismo hoy día no.Por lo tanto, mal podía incorporarse en esta reforma. Seguramente nosotros como sector, más adelante, vamos a presentar una reforma con esto y otros temas. Creo que uno de los temas más importantes que queda por modificar la Ley de Partidos Políticos. Hoy día formar un partido político resulta casi gratis en Chile y eso da lugar a verdaderas pymes políticas.

-A propósito de las pymes políticas, ¿será necesario regular un poco más los requisitos para postular a la Presidencia de la República?

-Nunca me cierro a discutir ningún proyecto, sólo me cierro a discutir reformas tributarias, pero en materia política creo que todo está abierto. Efectivamente, de repente uno puede decir que hay que ponerle más requisitos a la candidatura presidencial; tal vez habría que poner límite de edad a los parlamentarios para presentar su candidatura… En fin, son cosas que hay que estar abierto a discutir y tratar de buscar las mejores normas.

“Lo que no queremos es una reforma tributaria que busque alzar nuevamente los impuestos”

-Cómo usted misma lo mencionó, ¿qué le parece que el Gobierno este echando pie atrás sobre la reforma tributaria? Se lo pregunto porque eso implica que tampoco habrá rebaja a las grandes empresas.

-Creo que el Gobierno se pasa de pillo en estas cosas. Lo que nosotros no estamos disponibles a tramitar son reformas tributarias que aumenten impuestos, como quiere el Gobierno. Por lo pronto, en la Comisión de Minería y Energía, que también integro, estamos viendo el aumento del subsidio eléctrico y quieren financiar parte subiendo el impuesto verde…

-Claro, pero parece que ya no habrá reforma tributaria.

-Después de cumplimiento tributario, había un compromiso de que no se iban a hacer más reformas tributarias, pero siempre están presentes. Creo que el Gobierno no tiene la creatividad ni la inteligencia necesarias para ver qué recursos puede haber si se termina con el gasto público excesivo. Previo a hablar de cualquier reforma, vuelvo a decir que no soy partidaria, en este país se pagan demasiados impuestos, hay que partir por utilizar bien los recursos que hoy tiene el Estado y esa es una tarea pendiente de este y de varios gobiernos pasados.

-¿Se debería bajar los impuestos a las empresas, más allá de que haya una reforma tributaria más amplia o no?

-Probablemente sí. Creo que ahí hay que hacer una revisión y acabamos de aprobar el compromiso que había quedado de la reforma de pensiones, que era la rebaja del impuesto a las PYME de un 25% a un 12,5%, producto de la carga adicional que les va a ocasionar la reforma de pensiones, por el aumento de las cotizaciones. En ese tipo de cosas, claramente que estamos dispuestos a conversar; lo que no queremos es una reforma tributaria que busque alzar nuevamente los impuestos en Chile.

“En nuestro sector, lo más importante y lo que puede ser decisivo para ganar o perder una elección es la unidad”

-En el ámbito presidencial, la candidata de Chile Vamos Evelyn Matthei confirmó que irá directo a la primera vuelta apoyada por Chile. Vamos. ¿Qué le parece?

-Mire, en nuestro sector, lo más importante y lo que puede ser decisivo para ganar o perder una elección es la unidad, en eso no hay duda. Lamentablemente no se logró. Creo que, particularmente Evelyn Matthei, y los presidentes de los partidos de Chile Vamos hicieron todos los esfuerzos para lograr una primaria amplia con Kast, Kaiser y con todos aquellos candidatos que quisieran. Pero producto del rechazo de Kaiser y Kast no se logró y, por lo tanto, lo que se ha decidido es ir a primera vuelta con nuestra candidata.

-A su juicio, ¿pierde legitimidad, de algún modo, la candidatura de Evelyn Matthei si no hay primarias.

-No, no pierde legitimidad. Creo que por mucho, ella es la mejor candidata a las presidenciales que tenemos y, por lo tanto, lo único que justificaba las primarias era ir con los votos en conjunto de estas tres personas, los que podrían hacer ganar a nuestro sector político las próximas presidenciales. Yo confío que aun yendo directamente a primera vuelta, ella va a ganar esa primera vuelta. Va a ir a segunda y va a convertirse en la próxima presidenta de Chile. Me parece que más allá de que las primarias presidenciales pueden ser buenas por la visibilidad, para debatir en televisión, dar a conocer propuestas a la ciudadanía, pero para ser válidas también tienes que tener candidatos importantes, porque la finalidad de una primaria es buscar el mejor candidato. Y nosotros creemos que tenemos la mejor candidata.

-El desafío de Evelyn Matthei es llegar a primera vuelta, mantener y aumentar el respaldo para ampliar su base electoral. ¿No le inquieta se divida la votación de la derecha tanto que no llegue?

-Creo que Evelyn Matthei va a ser la que gane la primera vuelta y va a pasar a segunda vuelta. Efectivamente no es lo más deseable llegar con tres candidatos a la primera vuelta, pero no tengo duda que ella no sólo va a captar el voto de la derecha, sino también mucho voto de centro que quiere y sabe que el país necesita un cambio de rumbo, un cambio de mano y que es Evelyn Matthei, la mujer, la candidata que tiene el conocimiento, la capacidad, la personalidad y el liderazgo necesario para enfrentar el desafío que el país necesita.

“Tanto Kast como Kaiser tienen un techo”

-Le hacía esa pregunta a propósito de que en las últimas semanas Matthei no ha subido; al contrario, ha bajado un poquito en las encuestas. En cambio, Johannes Kaiser ha tenido un crecimiento explosivo, y va subiendo más de a poco, pero constantemente en las encuestas…

-Mire, si, probablemente eso es una realidad que es innegable. Pero creo que tanto Kast como Kaiser tienen un techo, a diferencia de Evelyn Matthei, que puede seguir creciendo. Uno conoce cómo es la dinámica de las encuestas, un día sube cinco puntos, al otro día baja dos, pero es la única que se ha mantenido estable y siempre liderando, no solamente en las preferencias espontáneas, sino que también cuando se le compara en todos los escenarios en segunda vuelta. Así es que yo tengo que plena fe de que va a ser ella la que pase a segunda vuelta, que va a ser la siguiente presidenta de nuestro país.

-¿A qué atribuye el crecimiento tan sorpresivo, pero tan grande a la vez de Kaiser?

-Creo que eso es consecuencia de la grave crisis de seguridad que está viviendo el país y respecto de la cual la gente está absolutamente cansada. Esta invasión que tenemos de la migración clandestina, del crimen organizado, en fin… Y él es una persona que habla en cuña, dice lo que el país y la ciudadanía quieren escuchar. Sin embargo, creo que no ha sido capaz de profundizar. No basta sólo con decir el titular de lo que va a hacer para terminar con esta crisis, tendría que explicar, de acuerdo al funcionamiento del Estado, de las leyes vigentes, los tratados internacionales, cómo va a lograr llevarlo a cabo. Eso es seriedad y no solamente quedarte en el título.

-¿Cree que Kaiser está capacitado para gobernar? Se lo pregunto porque muchos han puesto eso en duda, incluso desde su sector.

-Mire, creo lo que conversábamos al principio… Uno esperaría que un candidato, que un Presidente de la República al menos tuviera un título profesional universitario, es lo menos que uno le puede pedir a una persona, porque por lo menos acredita cierto nivel de educación. Pero son las normas que hoy existen y él cumple con los requisitos.

-¿Kaiser le ha “robado” el discurso a Chile Vamos en materia de seguridad, por ejemplo?

-Creo que no. Nosotros representamos básicamente a un mismo sector, tenemos diferencias bastante mínimas, cuando uno lee las declaraciones de principios de los partidos, entonces no hay un robo de discurso, se comparte un discurso. A lo mejor nuestro sector, ChileVamos, no sólo quiere representar a la derecha, sino que queremos ampliar esa representación captando gente de centro, pero nuestro discurso, nuestros principios siguen siendo los mismos y muchos de ellos se comparten con Kaiser. No hay un robo, sino que representamos básicamente los mismos principios o pensamos en muchos temas muy similares.

Oficialismo: “Es preocupante qué va a pasar con el Socialismo Democrático”

-¿Cómo ve el proceso de las primarias en el oficialismo?

-Bueno, creo que ellos también están enredados. Es preocupante qué va a pasar con el Socialismo Democrático, cuando tienen de candidatas a Carolina Tohá y a Paulina Vodanovic, que pueden anularse en la primaria y terminar favoreciendo a Winter o a Jara, que son extrema izquierda. Pero el Gobierno y el presidente Boric han demostrado que la extrema izquierda, particularmente el Partido Comunista y el Frente Amplio, no está preparada para gobernar. Chile está por los suelos, no resiste más, con una autocomplacencia de la autoridad…

-¿Quién le gustaría que compitiera con Evelyn Matthei en segunda vuelta, Tohá, Vodanovic o Jara?

-No tengo ninguna preferencia. Creo que Evelyn Matthei tiene las condiciones, capacidades, conocimiento y liderazgo necesario para enfrentar y ganarle a cualquier candidata o candidato que gane la primaria del oficialismo.