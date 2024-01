Reforma de pensiones: diputados llevarán a Sala propuesta de autopréstamo de hasta $ 5 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

De a poco y con la oposición de Chile Vamos en la Comisión de Trabajo de la Cámara sigue avanzando el proyecto de reforma de pensiones del Gobierno, que se tramita con suma urgencia en esta instancia, con el fin de que se despache y vote en Sala antes del término del receso legislativo. Ello, con la finalidad de que en marzo lo comience a estudiar el Senado. Está por verse si se cumplirá esta aspiración del Ejecutivo.

En este contexto, el lunes recién pasado se aprobó en la comisión, la propuesta de autopréstamo incorporada a la iniciativa, en virtud de un acuerdo alcanzado con los partidos “no alineados” a fin de que se vean representados en el proyecto. Sin embargo, sorteada esa valla, los promotores de la idea aspiran a más.

En el marco de la votación particular de la reforma que se ha ido realizando esta semana los diputados del Partido de la Gente (PDG) Rubén Oyarzo y Karen Medina (PDG), Tomás Lagomarsino (Ind-Radical), los independientes-PPD Jaime Araya, Marta González y Héctor Ulloa; Joanna Pérez (Demócratas) y Héctor Barría (DC) ingresaron indicaciones para aumentar a 150 Unidades de Fomento (UF) (unos $ 5 millones) el autopréstamo y ampliar el plazo de devolución de estos fondos.

En contraste con la propuesta del Gobierno que permite el retiro de hasta 30 UF (alrededor de $ 1 millón), con una serie de condiciones, y quienes pudieran acceder a él tendrían que comenzar a pagarlo el mes subsiguiente a haberlo concretado. Y esta propuesta es la que se aprobó en la comisión.

Indicaciones

Las indicaciones establecen, entre otras cosas, que “los referidos préstamos podrán realizarse hasta por un monto equivalente al 5% del total ahorrado en dicha cuenta a la fecha de la solicitud, con un monto máximo de 150 Unidades de Fomento. El monto del préstamo se expresará en unidades de fomento del día de la entrega del dinero, no devengará interés y deberá ser devuelto a la cuenta de capitalización individual de la o el solicitante reajustado conforme a las variaciones experimentadas por la unidad de fomento”.

Respecto a la forma cómo se realizará la devolución, señala que “se efectuará mediante el pago de cuotas calculadas como el 2% de las remuneraciones y rentas imponibles del afiliado, que se pagará a partir del mes subsiguiente al de la solicitud del préstamo, junto con el pago de las cotizaciones obligatorias”.

Y que “en caso de que el afiliado se pensione por invalidez o fallezca en el periodo en que adeuda el préstamo, para efectos de determinar el aporte adicional deberá considerarse el saldo que el afiliado hubiese tenido al momento del siniestro, de haber pagado a esa fecha el préstamo a que se refiere este artículo”; “en caso de que el afiliado solicite pensión de vejez o vejez anticipada, sin haber realizado completamente la devolución del préstamo, la pensión se calculará con el saldo que tenga en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias al momento de pensionarse, no correspondiendo cobro alguno del saldo que hubiere quedado pendiente de pago”.

“Aumentar la barrera de lo posible”

Sin embargo, lejos de amilanarse por el fracaso del lunes, el grupo de diputados que patrocinó la indicación que no fue considerada, decidió insistir con su propuesta en la Sala de la Cámara. Para ello requiere la firma de dos jefes de comité y 30 legisladores que la patrocine para lo que ya están trabajando. No obstante, no han desistido de conversar con el Gobierno.

Uno de los promotores de la indicación, Rubén Oyarzo, explicó que la insistencia que harán en la Sala se debe a que $ 1 millón “no es suficiente para la clase media y la clase media emergente”.

Oyarzo enfatizó que quienes podrían acceder al autopréstamo “necesitan pagar deudas, pagar operaciones, deudas educacionales, necesitan que estos $ 5 millones de autopréstamo sean, de verdad, una ayuda”.

Por su parte, Ulloa argumentó que aspiran a “mover la barrera de lo posible”, aumentando el monto del autopréstamo, para contribuir a que las familias que lo requieran puedan cubrir “múltiples necesidades”. El parlamentario oficialista señaló, además que “los chilenos son buenos pagadores, sobre todo tratándose de sus propios recursos”.