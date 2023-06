Sexto retiro: en sesión especial, esta tarde la Sala de la Cámara sellará el destino del proyecto

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hasta que llegó el día. Durante esta jornada de miércoles la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados sellará el destino del sexto retiro desde las AFP. Tras esperar un año desde que el proyecto original fue rechazado por esta instancia en 2022 y luego de que cumplido el plazo se repusiera en la Comisión de Constitución de esta Corporación, al que se sumaron otras mociones hasta completar nueve con la misma idea matriz, los diputados deberán volver a pronunciarse. De producirse un rechazo, la iniciativa volverá a archivarse por un año.

Si bien, la Sala estaba convocada originalmente a una sesión especial a las 18:30 horas para votar la moción, los diputados –previo acuerdo- dieron la unanimidad para que este trámite se adelante para las 15:30 horas; sin embargo, después de un par de horas se volvió atrás y se reconfirmó para las 18:30.

El sexto retiro, al que el Gobierno le puso urgencia de discusión inmediata esta semana, llega a la Sala con informe negativo desde la Comisión de Constitución, repitiéndose la historia del año pasado, cuando el oficialismo diseñó la caída de la propuesta al rechazarla en esta instancia.

Así, ayer martes, la propuesta fue rechazada con votos del oficialismo, el Partido Republicano y parte de Chile Vamos y sólo contó con los votos favorable de Pamela Jiles, Miguel Ángel Calisto (exDC) y Jorge Durán (RN), todos autores de algunas de las mociones que van desde el retiro de $ 1 millón, pasando por el 10% y 15%, hasta el retiro de todos los fondos acumulados en las cuentas individuales de las AFP.

Sexto retiro: CEF advierte efectos negativos de aprobarse y "riesgos adicionales" por adelantos de rentas vitalicias

Aunque los promotores de los retiros no han bajado los brazos, pidiendo a sus pares que aprueben la idea de legislar para que el tema se pueda discutir, más allá del destino que la iniciativa tenga en el debate particular; todo indica que ello no sucederá, pues en la Cámara se da por hecho que el sexto retiro pasará esta jornada a mejor vida.