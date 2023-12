Alzas en impuestos personales, bajas a corporativos y medidas antievasión: las preguntas en el mundo legal en las horas post plebiscito

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los estudios de abogados y firmas de auditoría expertas en temas tributarios tuvieron un lunes intenso. De hecho, en algunos ya la misma noche del domingo se caracterizó por los intercambios de correos y mensajería por WhatsApp con sus clientes.

¿La razón? Muchos contribuyentes querían asesorarse para interpretar los resultados del plebiscito constitucional del domingo, donde triunfó de manera holgada la opción "en contra" del borrador de nueva Constitución emanado del Consejo Constitucional.

Es que al margen de que el texto incorporaba una serie de medidas impositivas, como eximir a la primera vivienda del pago de contribuciones y reforzar los principios de legalidad y proporcionalidad en la aplicación de los tributos, lo que mayor interés generó entre los clientes fue el escenario que se abre para las negociaciones por el pacto fiscal.

Hacienda está afinando los detalles finales para presentar el pacto fiscal al país y al Congreso, el que contemplará reducciones de impuestos y alzas de otros, además de un mayor control al incumplimiento tributario.

Es que el Ministerio de Hacienda se encuentra afinando los detalles de la propuesta que entregará a los partidos políticos, que será una combinación de alzas de algunos impuestos y rebajas de otros, así como medidas para controlar la evasión y la elusión e incentivar el crecimiento económico y la modernización.

Así, según narran las distintas firmas especializadas en impuestos, los privados comienzan a prepararse para un escenario en que se descuenta la aprobación de las medidas para combatir el no pago de impuestos, así como la rebaja del tributo corporativo y también potenciales aumentos del gravamen a las personas de más altos ingresos.

El socio del estudio Mena Alessandri y Asociados, Andrés Alessandri, recogió inquietudes respecto hacia dónde se enfocará el aumento de la tributación de las personas de altos ingresos, pensando que un 75% de las personas hoy está en el tramo exento del Global Complementario. "Una forma de aumentar la recaudación a través de impuestos a las personas es aumentar la base de contribuyentes que tributen. Sin embargo, pareciera que el Gobierno insistirá con aumentar las tasas de las personas de altos ingresos", agrega.

Javiera Céspedes, socia y abogada tributaria de Mizon Abogados, transmitió un mayor consenso en medidas para el combate a la evasión y la elusión, así como mejorar el cumplimiento tributario general de los contribuyentes.

"El principal ajuste debiera estar centrado en las medidas que permitan el crecimiento y la inversión, tanto nacional como extranjera. En estos momentos es muy difícil pensar en un alza de impuestos", narra la especialista.

La socia del Área Legal y Tributaria de PwC Chile, Loreto Pelegrí, plantea que además de la preocupación por el contenido de la reforma tributaria, hay inquietud entre los clientes por lo que consideran es la ausencia de medidas a favor del crecimiento.

"También, hay incertidumbre en la Estrategia Nacional del Litio, como cuáles serán los salares protegidos, los salares estratégicos y los detalles de la Empresa Nacional del Litio. No ha habido llamado a licitaciones en dos años. Todo eso hace que la economía no esté creciendo, es urgente que el Gobierno reactive todo lo anterior, junto con presentar el proyecto que disminuye los permisos sectoriales", complementa.

La socia líder de Impuestos de EY Chile, Javiera Contreras, recoge una sensación de que la agenda tributaria del Gobierno "no destaca" como una de las prioridades del mercado, al contrario de temas como el impacto que pueden tener las alzas impositivas en un contexto de bajo crecimiento, "incrementando la incertidumbre y afectando la inversión. Al igual que con el tema constitucional, hay un cansancio del debate legislativo y una sensación de desacople entre la agenda del Gobierno y las preocupaciones del mercado".

Crecimiento y cierre del proceso constitucional

Para Nicolás Alegría, socio líder del área Tax & Legal de Grant Thornton Chile, hay cierto nivel de confusión debido a que el Ejecutivo ha propuesto un pacto fiscal, pero sin asegurar invariabilidad en algunos tributos.

"No se entiende que el Gobierno insista en un pacto fiscal que no tiene las características de un pacto, tregua o acuerdo, dado que los sectores productivos no ven de qué manera la política garantizará una estabilidad de largo plazo. Si, incluso así, un pacto fiscal fuera posible, para ser exitoso requeriría un acuerdo político de invariabilidad tributaria de, al menos, 15 años" sostiene.

El abogado director del área tributaria de Arteaga Gorziglia, Andrés Ossandón, plantea que el rechazo al texto ya estaba internalizado en las perspectivas de los clientes, por lo que una de las dudas que emerge es si los partidos respetarán el acuerdo para no reabrir el proceso constitucional en el corto plazo y, más bien, enfocarse en medidas pro crecimiento y empleo.

"Las medidas con mayores posibilidades de acercamiento no han variado: aquellas dirigidas a impulsar el crecimiento, a reformar el Estado y la eficiencia en la gasto público, los incentivos a la formalización, el fortalecimiento y ampliación de beneficios al régimen pro-pyme y aquellas destinadas a impulsar el cumplimiento tributario”, plantea.

Una similar inquietud por el debate constitucional recoge el socio de Bustos Tax & Legal, Claudio Bustos: "Existe preocupación, fundamentalmente respecto a que se vuelva a abrir el debate constitucional en dos años más o en un futuro cercano. Respecto al pacto fiscal, existe preocupación respecto a que el resultado de la votación pueda ser interpretado por el Gobierno como una señal de éxito de su gestión, lo cual claramente no es así, y que ello pueda incidir en una nueva arremetida fiscal por parte de Hacienda", advierte.

En las primeras reuniones con clientes, la principal aprensión que ha surgido es que "se cumpla" la promesa de todos los sectores políticos de cerrar la discusión constitucional para poder avanzar, "principalmente en la reactivación económica que es urgente", expone el socio de Mazars, Juan Pablo Hess. "A eso se suma, que también existe expectación respecto de cómo avanzarán las denominadas reformas emblemáticas del gobierno, es decir, el pacto fiscal y la reforma previsional", recalca.

El socio del Estudio Lizana, Claudio Lizana, plantea que la preocupación del cliente es que se genere un ambiente "favorable" a la inversión, pero les transmitió un panorama pesimista respecto al éxito del pacto fiscal, "salvo en aquellos aspectos relativos a evitar y sancionar la evasión de impuestos. El Gobierno debe entender que debe aplicar políticas contracíclicas. Subir impuestos hoy va en la dirección incorrecta. Debería fomentar la inversión por la vía de beneficios fiscales".