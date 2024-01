¿Cuán factible es la meta de recaudación del proyecto de cumplimiento tributario? El debate abierto entre los especialistas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Gobierno mostró definitivamente sus cartas. La tarde del miércoles, el Ministerio de Hacienda dio a conocer un documento de 116 páginas de extensión, donde entregó todos los detalles del proyecto que fortalece el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Este es el principal proyecto en materia de recaudación del denominado pacto fiscal, que también engloba las iniciativas para reducir los plazos de tramitación de proyectos de inversión, así como aumentar la eficiencia y transparencia del Estado y aumentar los impuestos a la renta de los contribuyentes de más altos ingresos.

El pacto fiscal en su conjunto busca recaudar un 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB), de los cuales 1,5 puntos provienen del proyecto de cumplimiento tributario.

Según la información entregada ayer miércoles por Hacienda, la mayor recaudación se logrará a partir del 2027, cuando los cambios entren en vigencia. Del total, la mayor cantidad provendría de los mayores controles a los grupos empresariales, aportando un 0,71% del tamaño de la economía en régimen.

Luego vienen las medidas que aumentan la tributación de los altos patrimonios, con un 0,37% del Producto; la reducción de brechas en el pago del IVA y el combate al comercio informal con 0,28% del PIB; la creación de la multijurisdicción para que el Servicio de Impuestos Internos (SII) pueda fiscalizar a contribuyente en jurisdicciones distintas a las de la respectiva dirección regional, con 0,06% del PIB; y, por último, las modificaciones a las normas de tributación internacional de los contribuyentes chilenos, que aportarían 0,05% del tamaño de la economía en régimen.

Discusión entre especialistas

El debate se da justo cuando el informe elaborado por el exdirector del SII, Michel Jorratt, que da cuenta de un alto nivel de evasión y elusión en IVA e impuesto corporativo, no genera total consenso entre los especialistas, principalmente por su metodología empleada.

Por ejemplo, el análisis muestra que el nivel de no pago en ambos tributos asciende a un 6,5% del PIB, con lo que el incumplimiento del impuesto a las empresas supera el 51%.

Siendo el grado de cumplimiento tributario un elemento central en toda discusión tributaria, a Macarena García, de LyD, le sorprende que la propuesta sea similar a la rechazada en marzo en la Cámara de Diputados, tanto en monto a recaudar como en contenido, "cuando no se contaba con ninguna información sobre evasión".

"Expertos cuestionan la metodología del informe de Jorratt, así como la incapacidad de determinar en qué segmentos se evade. Esto llevó a la misma autoridad a mencionar que este informe es solo referencial y que no formará parte del pacto tributario. Por lo tanto, volvemos a legislar a ciegas sin saber si efectivamente las medidas que considera el proyecto de cumplimiento tributario son las adecuadas o no dada nuestra realidad", advierte.

La directora del Centro de Estudios Financieros (CEF) de la U. de los Andes, Cecilia Cifuentes, cree que el principal foco recaudatorio debe centrarse en las medidas de control a la informalidad, donde se puede obtener un mayor rendimiento de ingresos fiscales.

"Esto no debería sólo enfrentarse desde la mirada tributaria, sino también de seguridad social, dado el gran número de trabajadores que no tiene obligación de cotizar. Otro foco debería ser la renta presunta, ya que los contribuyentes que están bajo este esquema tributario no tienen incentivos para que sus gastos también se realicen a través del mercado formal. Si se tomara esta mirada más amplia de la elusión y la evasión, creo que la meta de recaudar 1,5% del PIB sería posible. No lo es si solo se enfoca en un segmento minoritario, probablemente también el de mayor cumplimiento tributario", argumenta.

El gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, cree que es "necesario" que se mejoren las capacidades del SII para perseguir la evasión y la elusión, que considera "elevadas y que no es correcto que se permitan".

"Los detalles del proyecto son discutibles, pero está la experiencia internacional y se pueden establecer los resguardos necesarios para que la acción del SII no sea abusiva. Las perspectivas de aprobación en el Congreso deberían ser altas, no es presentable que se rechace ni que se modifique tanto que sea inefectivo. En esto se requiere responsabilidad de la oposición y algo de buena voluntad de todos, algo que está faltando mucho en Chile", enfatiza.

Para el economista senior del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la UDP, Juan Ortiz, un elemento que quizás se "subestima" son las medidas para mitigar la informalidad, siendo esta una de la principales fuentes de la evasión tributaria.

"Tal como se ha indicado por varios expertos en el proyecto de reforma tributaria de 2014, no es claro el impacto de recaudo por las medidas antielusión y evasión promulgadas. Es decir, a diferencia de un alza de las tasas o de la base tributable, mayores ingresos por reducción de evasión y elusión tienen en la práctica una base menos segura, toda vez que esta depende de un conjunto de acciones administrativas y normas. Por ende, tiene un mayor nivel de incertidumbre su alcance e impacto en mediano", complementa.

La investigadora de la U. San Sebastián y exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres, puntualiza que la meta del proyecto de cumplimiento implica más del 50% de lo que buscar recaudar todo el pacto fiscal que incluiría propuesta de crecimiento, gestión y permisología.

"Por tanto, lo veo ambicioso, sobre todo al contener medidas que fueron parte de la iniciativa rechazada previamente, y que se trata de mucho fortalecimiento de la gestión pública, la que debiera ir acompañada de fuertes procesos de modernización", señala.

Alberto Belmar, investigador de Clapes UC, considera que antes de proyectar mayores ingresos, hay que saber bien cuánto se evade y elude de impuestos, ya que el informe Jorratt ha sido objeto de muchas críticas, por lo que es "importante realizar un informe técnico ligado a la academia, además de darle una continuidad anual a este informe con una metodología rigurosa".

"No obstante, si realmente los resultados reportados por el SII son correctos, entonces efectivamente se podría recaudar 1,5% del PIB por medidas de control a la evasión y elusión de impuestos. Por otro lado, en gobiernos anteriores había metas mucho menos exigentes respecto a la evasión y elusión, por lo que se puede generar un problema de sostenibilidad fiscal al proyectar un ingreso de 1,5% del PIB en esta materia", sostiene