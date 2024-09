Defensor del Contribuyente anticipa que la entidad tendrá "dientes" de aprobarse el proyecto de cumplimiento tributario

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El ingeniero civil industrial Ricardo Pizarro lidera desde mayo de 2023 la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), la entidad estatal más joven del ecosistema tributario.

Nacida a fines del 2021, el organismo está encargado de velar por el respeto de los derechos de los contribuyentes, entregando asesoría en materia de educación tributaria y orientación para que personas y pequeñas empresas puedan resolver sus controversias administrativamente con el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Tras una carrera de casi dos décadas en el servicio, donde fue jefe del Departamento de Operaciones de la Subdirección de Asistencia al Contribuyente, subdirector de Fiscalización subrogante, jefe del Departamento de Atención y Asistencia de Contribuyentes y subdirector de Asuntos Corporativos, Pizarro recalca que el proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias traerá importantes novedades para la Dedecon, entregando nuevas facultades para reforzar su actuar y un incremento de dotación que los llevará desde los cerca de 60 funcionarios hoy, a en torno a 100 en los próximos años.

- ¿En qué está la Defensoría a casi tres años de su fundación?

- Tuvimos un cambio de casa, que es importante porque tenemos un lugar propio, pero principalmente hemos estado potenciando, fortaleciendo y terminando de instalar la Defensoría dentro del ecosistema tributario.

Ya hemos reforzado los servicios que estamos entregando, aumentando en un 45% la cantidad de contribuyentes que estamos atendiendo respecto de julio del 2023. También hemos aumentado cerca de un 60% nuestras acciones en materia de educación tributaria.

Estamos principalmente potenciando nuestros servicios, dando cada vez más profundidad en lo que estamos haciendo, dándonos a conocer, reuniéndonos con gremios, levantando información y participando de todo este ecosistema tributario.

- ¿Han participado en la discusión del proyecto de cumplimiento tributario? Hay muchas facultades nuevas que se entregan al SII.

- Hemos sido parte de este proyecto de fortalecimiento tributario, porque vienen nuevas facultades para la Defensoría, en conversaciones con Hacienda. Ellos recibieron nuestro aporte y nos hicieron parte de este proyecto que hoy día está en discusión.

- El gran tema es que la Dedecon no puede defender judicialmente a contribuyentes en controversias con la administración tributaria. Es como un león sin dientes, ¿no?

- Yo no diría que estamos limitados en nuestras facultades. Nosotros tenemos cinco servicios: orientación y apoyo, que es cuando le explicamos a los contribuyentes cuáles son los requerimientos que le hace la administración tributaria; la representación administrativa, donde ponemos a nuestros abogados para defender en las instancias administrativas de reclamo frente a Impuestos Internos, siempre enfocado en las PYME, las microempresas o personas vulnerables; mediación, con la intención de evitar controversias tributarias a través de un acuerdo previo entre el SII y el contribuyente; los informes y opiniones técnicas que entregamos sobre problemas que puedan vulnerar o poner en riesgo la aplicación de la ley; y la recepción y gestión de quejas frente al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, hemos ido creciendo en cada uno de esos servicios.

Efectivamente, aún no tenemos la representación en el caso de vulneración de derechos ante los tribunales ordinarios, pero eso es parte de lo que viene en el proyecto de ley que hoy se está discutiendo.

- Si un contribuyente cree que su derecho ha sido vulnerado, por ejemplo en el cobro de contribuciones, ¿administrativamente lo puede resolver con la Defensoría, pero no así a nivel judicial, en un TTA por ejemplo?

- Claro, hoy nosotros no podemos representarlo frente al TTA. Le damos todas las herramientas para que pueda defenderse, pero hoy no podemos poner un abogado para que lo represente en esas instancias. Eso es lo que esperamos que cambie con la aprobación del proyecto de ley.

- Son un león sin dientes hoy, a la espera de que se apruebe el proyecto.

- He escuchado mucho la frase de que somos un león sin dientes. Si se refiere a la representación judicial o en tribunales, hoy no tenemos facultades. Por eso la importancia del proyecto de cumplimiento tributario.

Pero también creemos que la idea es poder resolver los temas ante la autoridad tributaria y ojalá no tener que llegar a instancias de tribunales. Entonces, si realizamos bien nuestra labor y logramos instancias de acuerdo con el SII, podríamos resolver cualquier diferencia en instancias administrativas.

En el mismo proyecto viene un reforzamiento a la mediación para tratar de que sea un mecanismo más utilizado. Le da un poco más de fuerza.

- Ustedes esperan llegar a 57 funcionarios este año. El SII tiene 5.500. ¿Cómo ser un contrapeso efectivo con tamaña diferencia?

- Nosotros tenemos que estar para velar que se respeten los derechos del contribuyente. Con la dotación actual que tenemos y que va a ir creciendo en el transcurso de los años, nos podemos hacer cargo de las cosas que hoy día llegan a Impuestos Internos.

Estoy convencido de que tanto Impuestos Internos, o como cualquier otro servicio público, no realizan acciones con la intención de vulnerar derechos. Y en el caso de ocurrir, estamos para defender los derechos del contribuyente. Entonces, no hay una comparación 1 a 1.

Además, en la defensa de derechos podemos representar a un grupo grande de contribuyentes. Por eso también esta citación que hacemos a asociaciones gremiales que están relacionadas con el tema tributario para, en el caso de haber alguna dificultad o alguna vulneración de derechos, actuar antes también. Esto también se refuerza en el proyecto tributario, ya que queremos empoderar, dar conocimiento a los contribuyentes, democratizar el tema tributario.

- En el último tiempo, el SII ha bloqueado documentos tributarios a contribuyentes por anotaciones, se envió un correo masivo por las oficinas virtuales que en su momento generó mucha preocupación, e intentó ampliar vía circular el impuesto para las bebidas deportivas y néctares. ¿Se puede hablar de que hay vulneraciones masivas a derechos de contribuyentes hoy?

- Yo no hablaría de vulneraciones masivas. El servicio, en la acción de realizar de las facultades para las que está creado, que es la recaudación de impuestos, podría pasar que ocurra una vulneración de derechos. En el caso de las bebidas deportivas, se bajó la circular; en el caso de los bloqueos de facturas, estamos en conversaciones con el servicio y, en el caso de que el SII no tenga facultades para hacerlo, tomaremos las acciones correspondientes para defender a los contribuyentes que podrían haber sido vulnerados en sus derechos; en el caso de las domicilios virtuales, es un tema que está en desarrollo y ahí veremos si corresponde o no las acciones que está pensando tomar el servicio.

- El director (s) del SII, Javier Etcheberry, busca retomar planes masivos y agresivos de fiscalización, para combatir las mafias, el crimen organizado y reducir la informalidad. ¿Esto no genera resquemor de que se puedan pasar a llevar los derechos de los contribuyentes?

- Estoy convencido que ningún servicio público, en este caso el SII, realiza acciones con la intención de vulnerar el derecho. Y nosotros estamos para velar que eso no ocurra.

Dada la baja en la recaudación, es entendible que quiera aplicar mayores fiscalizaciones y nosotros estaremos en nuestras facultades velando porque lo que se realice sea siempre dentro del marco de respeto a los derechos del contribuyente. Ahí vamos a estar y que no tenga nadie ninguna duda de que estaremos velando porque sea dentro del marco del respeto de los derechos del contribuyente.

- En términos concretos, ¿qué más cambia para la Defensoría con el proyecto de cumplimiento? Además de la representación judicial.

- También se incorpora dentro del ámbito de la Defensoría acciones con la Tesorería General de la República y con Aduanas. Hoy, las acciones solo se limitan al SII. Eso enmarca el abanico completo del sistema tributario.

También se da un énfasis en el acompañamiento del contribuyente, para tener contribuyentes formalizados e informados y con conocimiento de sus derechos. Se potencia la mediación y hay facilidades al acceso de información con todo el entorno tributario.

Al final del día, para nosotros es una nueva Defensoría.

- ¿Con dientes?

- Claro, si queremos ponerlo de esa manera, con dientes. Para mí, lo importante es que una Defensoría con facultades le da credibilidad al sistema tributario. Para nosotros, lo que viene en adelante es potenciar confianza en los contribuyentes. El sistema chileno está basado en la confianza y en la autodeclaración. Por eso también es importante que se sientan con la confianza de que así como se va a estar cumpliendo con todo lo que exige la ley en el pago de los tributos, también vamos a estar vigilando, velando y defendiendo en el cumplimiento de los derechos del contribuyente.

Estamos muy interesados en que avance el proyecto de ley de cumplimiento tributario.