No solo Demócratas vs. Republicanos: las mociones tributarias que fueron votadas en las elecciones intermedias en Estados Unidos

El control del Senado y la Cámara de Representantes entre Demócratas y Republicanos no fueron los únicos objetivos que estuvieron en juego en las más recientes elecciones intermedias en Estados Unidos.

El proceso electoral, que marca la mitad de la administración del gobierno federal de Joe Biden, también fue la oportunidad para que un puñado de estados norteamericanos sometieran a votación una serie de medidas con efectos tributarios, como la creación o derogación de tributos, el incremento en algunos que afectan a la renta personal, e inclusive el gravar productos como la cannabis.

Así, 25 medidas fueron sometidas a sufragio en 12 estados a lo largo de Estados Unidos. Un informe elaborado por Tax Foundation resume las ocho principales sometidas a votación.

Arizona sube la vara para modificar tributos

La propuesta 132 buscaba modificar la Constitución del estado para aumentar el umbral mínimo de votación para aprobar cambios tributarios o leyes que contemplen ajustes impositivos, como la creación o aumento de un gravamen, desde el 50% actual al 60% de la votación. La propuesta fue respaldada por un 50,7% de los votantes, lo que representa 1,2 millones de votos.

California rechaza incremento al impuesto personal

La propuesta 30 buscaba crear una sobretasa de 1,75% para los ingresos superiores a US$ 2 millones, lo que aumentaría la tasa máxima marginal a 15,05%. La recaudación entre US$ 3.000 millones a US$ 4.500 millones se destinaría a solventar infraestructura para vehículos eléctricos con cero emisiones e incentivos a su adquisición. Sin embargo, la idea fue desechada por un 57,7% de los votantes, algo más de seis millones de sufragios.

Colorado vota por aumentar gravámenes a los más ricos...

La propuesta "FF" establecía un incremento de impuestos para los ciudadanos más ricos que perciban ingresos por sobre US$ 300 mil, al reducir el límite de exenciones tributarias desde US$ 30 mil a US$ 12 mil para declarantes individuales, y de US$ 60 mil a US$ 12 mil para matrimonios declarantes. La idea era destinar esa mayor recaudación para financiar un programa universal de alimentación escolar. ¿El resultado? Aprobado por el 56,7% de los votantes en Colorado, representando 1,3 millones de votos.

... pero también aprueba reducir los tributos personales

La propuesta FF no fue la única sometida a votación en Colorado, ya que también se le consultó a los votantes por la propuesta 121, que reduce en una décima a 4,4% el impuesto estatal a las rentas personales, retroactivamente desde el año fiscal 2022. La enmienda fue aprobada por un 65,2% de los habitantes, significando 1,5 millones de sufragios.

Idaho aprueba el retiro de un aumento de impuesto a la renta

Los votantes fueron consultados para que ratifiquen o rechacen una decisión de la legislatura estatal, que retiró una propuesta para crear un nuevo tramo alto para impuesto a los ingresos personales de 10,95%, luego de que los legisladores visaran crear una tasa plana de 5,8%, con un estándar más alto para acceder a deducciones y así financiar la educación pública. La propuesta fue respaldada por un 79,8% de los votantes, más de 454 mil votos.

Massachusetts va a las urnas por nuevo tributo personal

La "pregunta 1" en Massachusetts consultaba por el establecimiento de una sobretasa de 4% al impuesto de 5% para las rentas anuales superiores a US$ 1 millón, repeliendo la tasa plana vigente desde 1917 en el estado. ¿El destino de la recaudación? La educación, caminos, obras públicas y el transporte estatal. La medida fue respaldada por un 52% de los constituyentes, con 1,2 millones de votos.

Missouri aprueba gravar la marihuana

La enmienda número 3 sometía a votación la legalización de la compra, venta, posesión, entrega, producción y consumo de la marihuana para uso personal, solo para mayores de 21 años. Esto conllevaría un impuesto de 6% para la venta minorista de la marihuana recreacional. La recaudación esperada oscilaría entre US$ 7,8 millones y US$ 13, 8 millones. La propuesta se aprobó con un 53,1% de los sufragios, algo sobre 1 millón de votos.

Virginia Occidental rechaza permitir la eliminación de impuestos al capital tangible

La enmienda número 2 buscaba autorizar a la legislatura estatal para derogar algunos impuestos que afectan a los bienes de capital tangibles, como la maquinaria destinada a la producción, los inventarios y los vehículos personales. La posibilidad de modificar esos tributos requiere, hasta el día de hoy, un cambio a la carta magna del estado. Sin embargo, un 64,5% de los votantes de Virginia Occidental se opuso a esta propuesta, con unos 309 mil votos.