Oficialismo respalda incremento de tributos, pero oposición y la DC lo rechazan

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Un inmediato rechazo en la oposición y la DC generó la propuesta de Hacienda de aumentar el impuesto a las personas que ganan desde $ 3,2 millones mensuales en el marco de las conversaciones sobre pacto fiscal.

El diputado RN Miguel Mellado indicó que si bien la idea es mejor que la que se rechazó en 2023, el subir de nuevo las tasas de impuestos a las personas, tal como pasó en 2014 y 2020, tiene “poco apoyo”, porque “el Gobierno presenta una receta antigua, añejada en la izquierda octubrista, sin respaldo por nuestra parte”. Agregó que “el Gobierno, una vez más, solo considera medidas contra los profesionales y personas formales que les ha ido bien por esfuerzo propio”.

Desde la DC, el diputado Eric Aedo afirmó la disposición de avanzar en incentivos a la inversión que ayuden a recuperar la economía este 2024. Pero, añadió, “no compartimos la propuesta de Hacienda de elevar impuestos personales a los profesionales de clase media que ganen desde $ 3,2 millones mensuales”. Insistió en que se eleve impuestos a los ingresos superiores a $ 5 millones mensuales.

El diputado Agustín Romero, de Republicanos, consideró que la propuesta no se hace cargo de los grandes problemas “con un ingreso per cápita congelado en la última década. Aumentar las tasas no es la solución, sino que ampliar la base en forma sostenible. Mayor crecimiento implica mejores rentas”.

Desde el oficialismo, la diputada y presidenta de la comisión de Hacienda, Gael Yeomans (CS), afirmó que la propuesta “va en la dirección correcta. Estamos hablando de que aproximadamente el 3% del país, una minoría que concentra la mayor parte de los ingresos, pagaría este impuesto”. A su juicio, el cambio en los tramos de Global Complementario “es lógico y necesario pensando en avanzar hacia mayor justicia e igualdad social”.

El exministro e integrante de la mesa prelegislativa sobre pacto fiscal, Álvaro García (PPD), sostuvo que si bien “es cierto que se aumenta en algo la tasa que paga el tramo más bajo, subsiste una enorme cantidad de chilenos, cerca del 90%, de los que declaran renta sin pagar impuestos”.

García dijo concordar con la propuesta del Ejecutivo: “Si bien es cierto que aumenta la tasa para algunos, también aumentan los beneficios tributarios para ellos mismos”.

Para el representante de Demócratas en la mesa prelegislativa, Juan Alberto Pizarro, es importante evaluar el impacto de alzas de impuestos personales a nivel de la clase emergente, emprendedores y profesionales, porque “los incentivos a la reactivación económica también pasan por no aumentar la carga fiscal neta de este sector formal de la economía”.