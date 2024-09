Presupuesto 2025: unos US$ 1.200 millones están en juego de no aprobarse el proyecto antievasión antes de fin de mes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes dio un paso clave este miércoles en el Senado, al iniciar la etapa de debate en Sala con miras a votarlo y despacharlo en particular el martes 24 de septiembre.

Ese día, según el acuerdo de los comités de la Cámara Alta, partirá la votación en particular desde las 15 horas y hasta su total despacho.

La aprobación de este proyecto tiene implicancias de primer orden para el Ejecutivo y así lo reforzó ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

En régimen, se esperan recaudar US$ 4.500 millones adicionales, equivalentes a un 1,5% del PIB.

Acompañado por la subsecretaria del ramo, Heidi Berner, y la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, el ministro señaló que el texto debe estar aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados idealmente antes de fin de mes. De no hacerlo, no podrán incorporarse en el Presupuesto 2025 los US$ 1.200 millones adicionales en recaudación que generará la iniciativa el próximo año.

El Ejecutivo dará a conocer el erario fiscal para el ejercicio venidero a más tardar el próximo 30 de septiembre. En régimen, el proyecto de cumplimiento tributario busca recolectar US$ 4.500 millones, el equivalente a un 1,5% del PIB.

Una vez despachado desde el Senado, la Cámara Baja deberá pronunciarse en tercer trámite sobre los cambios acordados. En caso de rechazar algunos aspectos, se deberá constituir una comisión mixta, lo que podría ralentizar el despacho final del texto.

Valoración del acuerdo

Entre los senadores que intervinieron ayer en el hemiciclo hubo un respaldo transversal al acuerdo logrado en la comisión de Hacienda, además de los asesores técnicos que participaron del proceso (Carolina Fuensalida, Manuel Alcalde, Sebastián Guerrero, Alfredo Ugarte y Michel Jorratt).

El presidente del Senado, José García (RN), argumentó que el proyecto cobra “especial relevancia” en el marco de la situación de estrechez de las arcas fiscales.

También valoró que la Norma Antielusiva se mantenga en sede judicial y la nueva redacción de la norma para levantar el secreto bancario.

Su par del PPD, Ricardo Lagos Weber, rescató el “esfuerzo de flexibilidad” de Marcel y de los senadores para alcanzar un acuerdo para engrosar la recaudación “sin subir ningún impuesto”.

El presidente de la comisión de Hacienda, Felipe Kast (Evópoli), enfatizó que lo “justo” era hacer “pagar los impuestos a quienes deben pagar hoy” en lugar de incrementar los tributos.

Mientras que su par de la UDI, Juan Antonio Coloma, planteó que hubo un “cambio en el eje”, desde aumentar impuestos “negativos para el crecimiento”, a más bien exigir el cumplimiento de las responsabilidades tributarias hoy vigentes: “Este acuerdo reivindica al Senado y también el trabajo de los técnicos”, manifestó.