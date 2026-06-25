Quiroz anticipa estrategia de negociación del proyecto misceláneo: dice que un apoyo de 26 votos es "suficientemente bueno" y repondrá polémica norma sobre IA

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó la estrategia que desarrollará el Ejecutivo en la negociación en particular de la ley miscelánea, luego de que este miércoles la Sala del Senado aprobara la idea de legislar del texto, por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención.

En conversación con T13 Radio, el secretario de Estado deslizó que si bien realizarán un trabajo de conversación con cada senador, el nivel de apoyo con el que contaron en la votación de la idea de legislar le parece suficiente.

"Conversaciones ha habido muchas, y creo que en función de eso vamos a poder converger a lo mejor a algunos ajustes que se podrían hacer en la ley. Ahora, siempre es bueno tener más apoyo, pero quiero decir algo: lo que tenemos es suficientemente bueno. Quisiéramos más apoyo, lo vamos a ir a buscar, pero que se sepa que lo que tenemos es suficientemente bueno", manifestó.

"Ahora, si se logra más apoyo, y pensamos que se va a lograr en la votación particular en distintas normas, tanto mejor", complementó, agregando las conversaciones "más promisorias" se han llevado a cabo con parlamentarios "en particular", más que con grupos de legisladores o a través de las minutas con propuestas que han hecho llegar al Ejecutivo.

"Las propuestas por escrito que se hicieron llegar reflejan más bien que las colectividades, no solo la oposición está tensionada adentro porque no todos piensan lo mismo en este tema, sino que también las colectividades, me da la impresión, también están tensionadas. Cuando están tensionadas, obviamente una colectividad no puede quebrarse con el fin de lograr un acuerdo. Cuando una colectividad no se quiere quebrar, se tiende a recibir la propuesta que es un poquito más extrema. Eso dificulta avanzar", agregó.

De cara a la nueva etapa, el ministro de Hacienda aterrizó cuáles son los objetivos que considera inamovibles para lograr un entendimiento con el Senado: “Lo fundamental, primero que nada, es el objetivo. Queremos recuperar el empleo, las buenas regulaciones, el crecimiento. Y el medio para lograr eso es la inversión. Ahora, cómo uno levanta la inversión, uno la levanta con competitividad y certeza tributaria, y también con competitividad en materia de permisos, tener un sistema más normal, y también certeza en permisos. Esos son los temas centrales. De modo complementario, están los temas de reactivación inmediata y los temas de recaudación inmediata para la reconstrucción, y yo creo que en eso hay bastante consenso, en general. Y por otro lado, están los temas de contención fiscal, donde también ha habido bastante consenso".

De hecho, reveló que está trabajando con parlamentarios la suscripción de un protocolo de acuerdo para establecer indicadores de eficiencia en el sector público, especialmente en el área de salud: “El Estado tiene objetivos, y los objetivos no queremos que sean más chicos. Lo que queremos es que el Estado sea más chico, a efecto de que esos objetivos se puedan conseguir más eficientemente. Todo el mundo sabe que hay despilfarro y lo queremos combatir. Y combatiendo el despilfarro, es posible lograr ciertos objetivos con menos recursos, con menos gasto", enfatizó.

Próximas indicaciones

En la conversación, el ministro confirmó que presentarán enmiendas en tres temas de alta complejidad que han marcado las conversaciones previas a la idea de legislar del miércoles.

Se trata de la invariabilidad tributaria, con la opción de bajar su duración de 25 a 20 años, incorporando una prima de entrada de 1,5%, a cambio de bajar a 22% y no a 23% la tasa de impuesto corporativo; modificaciones al crédito tributario al empleo que impliquen "refocalizarlo" en sectores más afectados por la crisis del mercado laboral, así como en empresas exportadoras de servicios; y la reposición del artículo que elimina la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), pero ya no eliminándola sino reformulándola para mantener para pequeñas y medianas empresas, reduciendo su costo para el Fisco. Aquí, adelantó que se podría reducir el porcentaje de gasto máximo anual, desde 1% del valor de la planilla a 0,5%.

"La invariabilidad es un tema que hemos ido recogiendo opiniones. Siempre hubiésemos querido que la invariabilidad fuese un tema de acuerdo que hubiese convocado públicamente más votos ahora. No los pudimos convocar, así que va a ir seguramente como una indicación nuestra donde vamos a mostrar que, a pesar de no tener la retribución en términos de votos, como señal vamos a hacer ajustes de parámetros ahí, de nuevo, sin alterar lo fundamental, que es la certeza tributaria. Ahora, que en vez de 25 años probablemente vamos a bajar a 20, por ejemplo, y vamos a considerar algún tipo de prima a cambio de este seguro, probablemente lo hagamos", sinceró.

Sobre el crédito al empleo, dijo que la apertura no es porque exista la convicción de que el instrumento no funciona, sino más bien por la situación fiscal actual, "que a lo mejor demanda una mirada más cauta en esta materia": "Probablemente va a haber una focalización y un cambio de énfasis en esa materia".

El ministro Quiroz también deslizó que repondrá en la discusión en particular el polémico artículo que exime a los sistemas de inteligencia artificial del pago de derechos de autor a los titulares de obras y datos, pero con una propuesta distinta a las presentadas en la Cámara de Diputados y que fueron rechazadas en comisión y luego en Sala.

"Tuvo un rechazo amplio en la primera versión, tuvo un rechazo amplio en la segunda versión, y vamos a ir por una tercera versión. Vamos a recoger ideas y observaciones, pero aquí hay un tema muy central: aquí está cambiando el mundo, está cambiando la tecnología, hay destrucción creativa, hay industrias que eran muy positivas y ya no lo son, está cambiando todo. Y en este mundo que está cambiando, Chile puede jugar un rol en algunas partes de la cadena, que es el rol inicial de generación de energía eléctrica, que lo podemos hacer de manera sostenible y sustentable en el norte de Chile y es un elemento potencial muy fuerte de mayor recaudació. Y tenemos que mirar esto y volver a intentarlo y a nosotros nos gustaría intentarlo en este proyecto", reveló.

Baja en combustibles

El secretario de Estado también abordó la fuerte caída que han experimentado el precio del petróleo a nivel internacional, con los barriles referenciales que este jueves volvieron a ubicarse en niveles por debajo de lo registrado antes de que estallara la guerra en Medio Oriente.

Junto con calificar aquello como una "muy buena noticia", Quiroz agregó que espera que los combustibles a nivel local sigan cayendo con fuerza, incluso con bajas superiores a los $ 100 por litro promedio en dos semanas más, cuando vuelvan a actualizarse los valores al consumidor.

"Dado la ley, si esto se mantiene, en dos semanas más vamos a ver de nuevo bajas de más de $ 100, tanto en diésel como en gasolina", anticipó.