Caso Monsalve: Crispi afirma que “es evidente que las cosas se pudieron hacer mejor”, pero evita revelar conversaciones con el Presidente

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Un exhaustivo interrogatorio debió enfrentar el jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Crispi evitó detallar las conversaciones con el Presidente, que calificó de privadas, remitiéndose a que gran parte de sus intervenciones fueran en base a las respuestas que ya se han entregado por parte de otras autoridades, como la ministra del Interior o el propio mandatario en este tema.

Al principio, Crispi señaló que “dada la gravedad de los hechos de esta denuncia, somos todos partes de esa indignación por cómo se rompe la confianza de una altísima autoridad del Gobierno que tenía a cargo la seguridad del país”. Esto último, en referencia a Monsalve.

Luego, al ser consultado en diversas oportunidades si las cosas se pudieron hacer mejor, el exsubsecretario de Desarrollo Regional indicó que “no es una posición de instalarse y decir que aquí se ha hecho todo perfecto. Hoy, después de todo lo que se ha ido conociendo, es evidente que las cosas se pudieron haber hecho mejor” y agregó que "el Presidente es una persona totalmente disponible a hacer una autocrítica cuando corresponde... Hay un proceso de aprendizaje permanente".

Posteriormente, Crispi indicó que el martes 15 de octubre como asesores el Presidente les informó a él y al jefe de gabinete de Boric, Carlos Durán -que también estuvo en la comisión;-que “había una denuncia por acoso y violación en contra del exsubsecretario. El criterio fue de evaluación, que era necesario recabar antecedentes sobre la denuncia y lo que se nos señala era recabar información para un reemplazo” de Monsalve.

Agregó que “¿mantener a o no a Monsalve? Lo dijo la ministra del Interior la semana pasada, que desde que se supo la denuncia, el exsubsecretario ya iba de salida y se estaban recabando antecedentes y por eso se nos da la instrucción de comenzar a buscar nombres”.

En reiteradas oportunidades, Crispi señaló que “las conversaciones con el Presidente son privadas. En mi rol no puedo venir a compartir mis asesorías, no estoy acá como Miguel Crispi ciudadano. Yo, no soy un actor político” y que “ni yo ni el jefe de gabinete de los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet podrían responder, porque no nos corresponde en nuestro rol”.

A su turno, Carlos Durán confirmó que luego de conocida la denuncia cuando el Presidente les informa el martes 15 de octubre “la instrucción fue estudiar y promover nombres ante la muy probable salida de Monsalve del cargo. A ello nos abocamos desde entonces” y luego agregó que esa noche “luego de la reunión con Monsalve, el Presidente me dice que la salida de Monsalve del cargo era inminente”.

Desde la oposición lamentaron que tanto Crispi como Durán no respondieran con más detalles las preguntas e incluso los diputados UDI, Flor Weisse y Alvaro Carter, le señalaron a Crispi que su actuar asesorando al Presdiente en medio del caso Monsalve ha sido "lamentable" y le enorostraron que debía haber renunciado.