Permisología: Marcel adelanta que esta semana se presentarán las indicaciones de concesiones marítimas y hallazgos arqueológicos

En medio de semanas donde justamente se ha intensificado en el debate los problemas que han enfrentado algunos proyectos de inversión durante su tramitación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, informó que el Gobierno arrancará la semana con la presentación de indicaciones que avanzan en el compromiso de eficientar las entregas de permisos y desarrollo de proyectos de inversión.

"Esta semana, a contar del lunes, vamos a avanzar en las propuestas", dijo Marcel este domingo en el programa Mesa Central de Canal 13.

"Vamos finalmente a presentar las indicaciones sustitutivas para concesiones marítimas y para hallazgos arqueológicos. Con eso, vamos a haber cubierto todo el espectro de problemas ligados a los permisos que hoy día afectan a la inversión”, detalló.

Cabe recordar que el lunes pasado, en el marco de un seminario organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), el nuevo coordinador de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda, Francisco Saffie, adelantó que el Gobierno estaba por ingresar indicaciones a la Ley de Patrimonio y concesiones marítimas.

Traspaso de responsabilidades

Uno de los problemas del actual sistema de permisos son las contingencias que van surgiendo en el camino, sobre todo al final de un proyecto, reflexionó el ministro.

"Lo que uno quisiera es que al comienzo de un proyecto se tenga claro cuáles son los desafíos que tienen, los temas que hay que resolver en materia ambiental, sanitaria, etc., y que los informes que se van presentando avancen en esa dirección, pero no verse sorprendidos en el camino. Para eso hay cosas que hay que corregir en la normativa, no depende sólo del Gobierno, y estamos trabajando en eso", dijo el jefe de las finanzas públicas.

A continuación, explicó la forma en que se tratarían estas deficiencias. En concesiones marítimas, el Gobierno buscará traspasar la responsabilidad de estos hallazgos del Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales, la que calificó como una cartera más especializada en entregar concesiones sobre espacios públicos.

“En el caso de los hallazgos arqueológicos, se va a resolver un problema. El problema es que hoy día los temas van al Consejo de Monumentos Nacionales, este falla y no hay ninguna instancia donde apelar", añadió.

"Entonces, lo que está contemplado en esa indicación es que los temas de hallazgos arqueológicos se vean a nivel regional, y que haya una instancia nacional donde se pueda producir la apelación", dijo el secretario de Estado.

Decreto por casinos

Marcel también fue consultado por una nota publicada este domingo en El Mercurio en que se señala que el Gobierno firmó un decreto que autorizaría a Enjoy a devolver licencias de casinos, y que de aprobarse, le permitiría a la compañía administrar las plazas de Coquimbo, Viña del Mar y Pucón por tres años como máximo, mientras se impulsa una nueva licitación.

"No es un perdonazo", explicó el ministro, señalando que obedece a la necesidad de mantener la continuidad de las operaciones y proteger los empleos, entre otros.

El jefe de las finanzas públicas abordó la historia de la legislación sobre los casos como los que actualmente está viviendo la empresa. La ley original sobre estas concesiones dejaba en un vacío los 36 meses en los que se cambia un concesionario a raíz de casos como relicitación o incumplimiento, apuntó.

“Eso se resolvió con una norma que permitió extender la operación del concesionario anterior hasta que la tomara el nuevo concesionario", dijo Marcel, agregando que "el decreto al que se hace referencia en ese artículo también tiene que ver con casos que se producen en circunstancias parecidas".

Y sostuvo que va por un carril independiente de la acusación de colusión que hizo la Fiscalía Nacional Económica contra Enjoy, Dreams y Marina del Sol.