Los ingresos laborales frenaron su expansión durante el primer trimestre, pero destaca el dinamismo del sector público

Los ingresos laborales de los chilenos continuaron ajustándose a la baja en el primer trimestre de este año, de la mano de un deterioro del mercado laboral que no pudo ser compensado por el crecimiento de los salarios reales ante el retroceso de la inflación.

Según un reporte elaborado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la masa salarial registró un crecimiento de 2,7% en los primeros tres meses de este año respecto al mismo lapso del 2022, consolidando su desaceleración y dejando atrás las expansiones de 6,2% que anotó en el primer cuarto del año pasado, el 6,7% del segundo, el 4,8% del tercer trimestre y el 3,5% con que cerró el año pasado.

La masa salarial mide los ingresos laborales de los trabajadores asalariados sobre la base del comportamiento de las remuneraciones reales y del empleo que informa el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según la CCS, en el mes de marzo el crecimiento interanual fue de 2,4%, similar al del mes previo, de la mano del crecimiento de 0,1% en las remuneraciones reales y del 2,3% del empleo asalariado.

"En el caso de las remuneraciones, se trata de la primera cifra positiva luego de 17 meses de contracción, y que fue insuficiente para revertir la caída del primer trimestre, que de este modo se situó en 1,3%. Las cifras de empleo, en tanto, anotan en marzo su menor crecimiento en los últimos 2 años", consignó el reporte, dando cuenta que si bien la baja de la inflación le dio una mano a los ingresos, el deterioro del mercado laboral compensó a la baja el indicador total.

Ahora, si se considera al total de trabajadores, incluyendo no solo a los asalariados sino también a los no asalariados, la CCS estima que la masa total de ingresos de los ocupados aumentó un 2,5% en marzo, influenciado por el crecimiento de los ocupados independientes, que llega a 2,7% y una expansión de 0,1% en las remuneraciones reales, lo que da como resultado un crecimiento de 2,8% en la masa salarial estimada de los no asalariados. Todo esto confirma la desaceleración de los ingresos laborales al ubicarse por debajo de los registros de febrero.

La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, advierte sobre la debilidad del mercado laboral, ya que “la creación de empleo en nuestra economía viene en desaceleración desde mediados del año pasado, cuando alcanzamos a ver tasas de dos dígitos, y las remuneraciones reales llevan cinco trimestres en contracción".

"Tenemos el desafío de devolverle dinamismo a la generación de empleo, pero eso implica lograr que el mercado se sobreponga a una serie de cambios que introducen nuevos costos a la contratación, como la reducción de la jornada laboral, los nuevos costos al empleador que traerá la reforma laboral y la discusión sobre el alza del salario mínimo, entro otros. Al tomar estas medidas no podemos olvidar a los trabajadores que buscan empleo y perjudicar sus posibilidades de encontrarlo”, finalizó la dirigente gremial.

Dispar realidad entre sectores

Al revisar el comportamiento del empleo por ramas de actividad económica, la mayoría -a excepción de la construcción- registran variaciones positivas, las que promedian un crecimiento de 4,1% en 12 meses.

Las mayores alzas en el empleo se registraron en actividades financieras y seguros (12,9%), asistencia social y salud (8,5%) y minería (5,4%). El comercio registró un avance del 1,4%, superando a la industria manufacturera (0,9%) y la construcción (-5,5%).

El empleo en la administración pública, en tanto, registró un crecimiento del 4,9% en el trimestre móvil terminado en marzo, el mayor desde junio de 2021, lo que se traduce en más de 24 mil nuevos puestos de trabajo en 12 meses. El total de asalariados del sector público, que incluye además otras áreas como salud, educación y empresas del Estado, aumentó un 8,6%, equivalente a 94 mil personas, lo que supera en más de 7,6 puntos porcentuales (pp.) a la variación del empleo asalariado privado, que sumó 52 mil empleos adicionales netos.

Respecto a las remuneraciones nominales, los mayores incrementos se dieron en minería (14,3%), actividades financieras y de seguros (14,1%), industria manufacturera (12,8%), enseñanza (12,3%), salud y asistencia social (11,9%), y las actividades de alojamiento y alimentación (11,5%).

Las remuneraciones del sector público, a su vez, avanzaron un 10,7%, repitiendo su mayor crecimiento de los últimos 12 meses observado en el trimestre móvil anterior.