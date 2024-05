Alfredo Coutiño, director de Moody’s Analytics para América Latina: “Existe la posibilidad de que el avance económico sorprenda hacia un 3% en el año”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tras el desempeño del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) en marzo, que arrojó un crecimiento de 0,8% en comparación con igual mes del año anterior, el economista y director de Moody’s Analytics para América Latina, Alfredo Coutiño, sostiene que el país va camino a recuperar su ritmo potencial de expansión este año.

Explica que el dato ajustado daría un avance anual de 2,1%, lo que sería más consistente con la trayectoria esperada, dado el fuerte repunte que mostró en los dos meses anteriores.

“Este crecimiento ajustado va en línea con la capacidad productiva actual de la economía. Al final, la economía chilena se está moviendo de manera consistente en una trayectoria al alza”, expone desde Estados Unidos.

“El Banco Central debe manejar el ciclo de relajamiento con pericia y sin prisa para no volver a abrir un desequilibrio que afecta a la inflación”.

- ¿Esto cambia o no sus proyecciones para lo que era el primer trimestre y para el año?

- De ninguna manera. La moderación en marzo se compensa con el repunte de los dos meses anteriores, por lo que el crecimiento trimestral se queda en 2,5% y no modifica nuestro estimado para todo el año de 2,5%, ya que la economía estará funcionando de acuerdo con su potencial.

- ¿Qué se podría esperar de los trimestres siguientes?

- Se espera una evolución sostenida en los siguientes tres trimestres a tasas que fluctuarán entre 2,2% y 2,8%. Hay que considerar que el efecto desfavorable de la Semana Santa en marzo se va a revertir en abril, cuando la cifra sin ajustar va a volver a repuntar, ya que incorpora más días laborables con respecto a abril de 2023. Chile se encamina a una recuperación del crecimiento hacia su potencial en 2024.

- ¿Es posible crecer 3% en 2024?

- Existe la posibilidad de que el avance económico sorprenda hacia un 3% en el año, esto sería posible porque el efecto del relajamiento monetario no se ha reflejado completamente en la demanda interna y esto podría ser el elemento clave para que la economía avance a mayor velocidad. Hay que considerar que la economía chilena se encuentra ya bastante ajustada de su desequilibrio entre oferta y demanda y, por lo tanto, en forma para iniciar un ciclo de expansión más saludable.

- Este jueves el Presidente Boric volvió a decir que es posible crecer más e, incluso, habló de la importancia de aspirar a un 5%. ¿Lo ve posible?

- La clave para que Chile vuelva a los tiempos de la bonanza económica del pasado es la acumulación de capital productivo, el cual es la fuente fundamental del crecimiento saludable y sostenido. Por ahora, la capacidad potencial de la economía chilena es de alrededor de 2,5%, por lo que para aumentar esa capacidad se requiere elevar el coeficiente inversión/Producto hacia un 26%-28% del PIB para poder alcanzar un crecimiento sostenido de 5%. Sin mayor inversión, Chile no podrá aumentar su capacidad productiva.

- Y dadas las expectativas de crecimiento, ¿cree factible evitar una caída de la formación bruta de capital fijo?

- Chile debe evitar promover una recuperación del crecimiento a través del consumo, porque este no genera aumento de la capacidad productiva en la misma medida en que lo hace la inversión productiva. Por lo que es necesario que el país instrumente medidas que promuevan la inversión tanto nacional como extranjera, ya que el Estado no tiene los recursos suficientes para impulsar el coeficiente de inversión de manera significativa y persistente.

“Velocidad de crucero”

- ¿La cifra de hoy podría presionar la inflación? ¿Qué sugiere en términos de tasa?

- La economía chilena está corriendo a su velocidad de crucero, sin generar desequilibrio entre oferta y demanda, por lo que no se ven presiones de demanda que puedan regresar a la inflación al alza. Lo que sí se debe tener en cuenta es que el Banco Central debe manejar el ciclo de relajamiento con pericia y sin prisa para no volver a abrir un desequilibrio que afecta a la inflación. La TPM nominal deberá volver a su nivel de neutralidad, lo que implica una tasa nominal alrededor de 5,5% hacia finales del año. Esto significa recortar la TPM en no más de un punto porcentual del nivel actual.

- ¿Cómo ve el desempeño de la actividad chilena frente a América Latina?

- Chile volverá a unirse al grupo de latinoamericanos que lideran el crecimiento en 2024, después del ajuste que sufrió en 2023. Esto significa que el crecimiento de la economía chilena será equiparable al desempeño de los grandes de América Latina: Brasil y México, cuyas economías avanzan a un ritmo de 2% y 2,4% respectivamente.