Gremios del mundo productivo delinean un 2025 con preocupación por el plano externo y la inversión

Este martes se realizó el tradicional seminario “Proyecciones Económicas y Sectoriales 2025: Estrategias para acelerar el crecimiento en Chile”, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), donde los principales gremios productivos del país delinearon sus perspectivas para el año siguiente.

En una exposición de poco más de siete minutos, el encargado de estudios de cada uno de los gremios se encargó de entregar una visión económica de su rubro, donde primó un ánimo más bien pesimista.

Algunos ven mejores números en 2025, otros peores. Y en cuanto a riesgos, la mayoría pone el ojo en la inversión y en lo que pueda ocurrir en el plano externo con las principales economías del mundo: China y Estados Unidos.

Minería seguirá tirando el carro

El sector minero chileno enfrenta un “estancamiento y desafíos significativos”, dijo el subgerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Reinaldo Salazar. “Pero a pesar de un entorno global incierto y desafíos internos, la minería tiene la oportunidad y la responsabilidad de liderar el crecimiento económico de Chile al 2025”, agregó.

El economista proyectó que el precio del cobre se situará entre US$ 4,2 y US$ 4,5 la libra en 2025, con exportaciones mineras estimadas en US$ 60 mil millones. Se espera que en 2025 la minería aporte más del 10% del PIB y que genere empleo directo para más de 280 mil personas y de 900 mil en total (directos más indirectos).

Eso sí, Salazar reparó en que pese a los anuncios que se han observado de grandes empresas mineras de realizar inversiones en la industria, “la producción va a seguir estancada”. La Sonami espera que esta no supere el rango de los 5,4 a 5,6 millones de toneladas de cobre de aquí a 2025.

Manufactura decaída

En la industria manufacturera, los ánimos no mejoran para el próximo año.

“Vemos que luego de un comienzo de año que fue un poco más positivo en las cifras, la verdad es que lo que hemos visto los últimos meses nos lleva justamente a pensar que el próximo año vamos a seguir con esta tendencia donde hay una actividad bastante decaída”, declaró el director de Políticas Públicas de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rodrigo Mujica.

El economista aseguró que el magro desempeño de la industria en los últimos años se explica en parte por la evolución que ha tenido la inversión. Los 10 años anteriores a 2014 la inversión crecía a tasas de 10% anual aproximadamente en promedio, y en los últimos 10 años eso ha estado bajo el 1%, ejemplificó.

Frente a los riesgos que enfrenta el rubro en 2025, mencionó que se está frente a una etapa de incertidumbre respecto a lo que va a ser el comercio internacional, debido a las posibles tensiones entre Estados Unidos y China.

Con todo, la Sofofa proyecta un crecimiento de la industria manufacturera de 1,6% el próximo año.

Construcción con una inversión dispar

La construcción “ha vivido momentos difíciles y, en este contexto, en 2025, si bien mejoran las proyecciones, sus distintos subsectores muestran realidades dispares. Mientras que, por un lado, la inversión en infraestructura da señales de recuperación, en el otro, la inversión en vivienda privada –que por lo general se adquiere con financiamiento hipotecario– caería un 6,4% anual este año y el próximo no vislumbramos un mejor escenario”, mencionó en su presentación el gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Nicolás León.

En 2025, la inversión en infraestructura pública caería un 0,4%, mientras que el significativo aumento de la inversión en infraestructura productiva esperado para 2025 (12,8%) se explicaría por el desempeño de los sectores de minería y energía.

La inversión en vivienda privada, a su vez, aumentaría levemente en 2025 (0,4%) por la baja base de comparación, la normalización de las tasas y la incorporación limitada de proyectos de multifamily. Y la inversión en vivienda pública seguiría creciendo, anotando una expansión de 8,3% en 2025.

Comercio se frenaría en 2025

El comercio sacaría el pie del acelerador en 2025, vislumbra el gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), George Lever.

El economista espera que las ventas del comercio se desaceleren de cara al 2025, pese a que en 2024 superarán las expectativas iniciales. Para este año proyecta un crecimiento en las ventas minoristas de un 3,5%, mientras que en 2025 sería en torno a un 2%.

Frente a los riesgos para el próximo año, Lever advierte que el resultado de las elecciones presidenciales en EEUU podría afectar las proyecciones de la economía nacional en los próximos trimestres. Alza del dólar, tasas de interés, inflación, costos de importación y una caída del precio del cobre, son algunos de los efectos que mencionó.

Agricultura pone el ojo afuera

Luego de un “nulo” 2024, el próximo ejercicio debería ser mejor, planteó en su presentación el jefe de Estudios de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Francisco Gana.

Para el próximo año, la SNA prevé un crecimiento de 1,4% para su rubro, impulsado principalmente por una probable buena temporada frutícola (3,5%). En la otra vereda, disminuirá la superficie sembrada de cultivos (-3%) y proyectan también más arranques de viñas debido a bajos precios internacionales (-2%).

Para el agro, 2025 no estará exento de riesgos, principalmente provenientes del exterior. Gana pone el ojo en las tensiones geopolíticas, la política comercial de EEUU, el desempeño de la economía China. En el plano interno, la situación hídrica y climática también podrían afectar las perspectivas del sector.

Pero de momento, no ven problema de disponibilidad de agua en 2025 por parte de la SNA.

Turismo con baja salida de chilenos

El turismo cerrará un 2024 donde la llegada de turistas extranjeros experimentaría un crecimiento del 31,7%, mientras que la salida al exterior de chilenos y residentes en Chile aumentaría en un 1,2% respecto al ejercicio anterior.

“El crecimiento de salidas hacia el exterior es bastante exiguo y sería un reflejo del freno de la economía que registra el país en su conjunto”, planteó la secretaria general de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet), Lorena Arriagada.

Para 2025, las proyecciones se encuentran en un rango entre 1,5% y 2,5% para el PIB de hoteles y restaurantes.

Dentro de los desafíos del sector, Arriagada mencionó la mantención de la visa waiver y promoción de Chile en el exterior.

Banca advierte por desafíos de legislaciones en 2025

“La banca, al igual que otros sectores productivos del país, está enfrentando desafíos importantes en su actividad, con un ciclo de crédito que se ha caracterizado por ser más contractivo y prolongado que episodios de crisis anteriores, explicado principalmente por una disminución en la demanda”, dijo el gerente de Estudios de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF), Matías Bernier.

Bernier mostró preocupación porque actualmente Chile tiene colocaciones por US$ 258 mil millones, bastante lejos de los US$ 279 mil millones en términos reales que había en junio de 2020.

En 2025 aumentarían en un 1,9% anual las colocaciones totales, según las proyecciones de la ABIF.

“La implementación de la Ley de Protección de Datos Personales y también el Registro de Deuda Consolidada, nos plantea algunos desafíos” para el próximo año, al igual que la Ley de Cumplimiento Tributario, aseguró Bernier.

