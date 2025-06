La positiva Operación Renta 2025 no entregará un mayor respiro a las cuentas fiscales, advierte un informe

El Gobierno celebró las últimas cifras de recaudación de ingresos de abril, de la mano de una Operación Renta mejor a la estimada y a la entrada en vigencia del nuevo royalty a la minería.

Primero fue la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda, que informó que los ingresos totales del Gobierno Central acumularon un crecimiento de 6,4% entre enero y abril de este año respecto al mismo lapso del año previo, impulsados por un incremento de 9,6% en los ingresos tributarios. Resultado empujado por el aumento anual de 15,5% en el impuesto a la renta, incluyendo una expansión de 130,2% en la minería privada y de 4% para el resto de los contribuyentes.

Más tarde en el mes fue el Servicio de Impuestos Internos (SII) quien dio cuenta de una declaración de tributos que también fue mejor a lo esperado en abril, en el marco de la Operación Renta 2025, en base a la información comercial del año pasado: los impuestos totales declarados en el proceso aumentaron un 22,9% nominal (18% real) respecto al año anterior, pasando de US$ 15.867 millones a US$ 19.488 millones.

El resultado responde, principalmente, a un alza liderada por los impuestos asociados a la actividad minera, que crecen 288,5% nominal, a US$ 1.639 millones, explicando el 45% del total.

Sin embargo, dichos resultados serían un alivio más bien de corto plazo para las alicaídas arcas fiscales chilenas. Así lo estima un informe elaborado por Itaú, que plantea que factores estacionales derivarán en una caída en la recaudación total del Estado durante mayo.

El documento de los economistas Andrés Pérez, Vittorio Peretti y Andrea Tellechea parte describiendo que los ingresos reales del Gobierno Central crecieron un 8% interanual en abril, acelerándose respecto del 5,2% de marzo. Sin embargo, enfatizan que la tributación del resto de los contribuyentes se contrajo un 2,2% en el lapso, la primera merma interanual del año.

"Este componente se ha ubicado por debajo de nuestra proyecciones por tercer mes consecutivo, acumulando una baja equivalente al 0,3% del PIB", dice el análisis enviado a clientes. En contraste, destacan que se dispararon los ingresos provenientes de la minería, lo que refleja el primer año de operación del nuevo royalty al sector.

"A pesar del boom en los pagos relacionados a la minería, los ingresos totales reales acumulados a abril crecen un 6,4%, por debajo de la meta de 9% del Ministerio de Hacienda", plantean Pérez, Peretti y Tellechea.

Ventas de dólares y más deuda

A esto se le agrega que el gasto estatal continúa concentrándose en la primera parte del año, dice Itaú, ya que los desembolsos reales se expandieron un 4,1% en el cuarto mes del año, con un avance del 2,8% del gasto corriente y de 13,7% del gasto en capital.

"El gasto corriente se ha incrementado en un 2,8% anual a abril, acumulando un 34% del Presupuesto anual, levemente por sobre los dos años previos", dice el análisis.

Itaú anticipa que dadas las necesidades de gasto y de reducción del déficit, el Ejecutivo continuará con su plan de venta de activos líquidos y emisión de deuda previsto para el año.

El reporte complementa lo anterior señalando que los activos líquidos del Tesoro Público (otros activos del Tesoro) anotaron un fuerte repunte en abril, de la mano de la recaudación de la Operación Renta, pasando a rozar los US$ 2.100 millones desde apenas US$ 183 millones en marzo, y por encima del nivel de abril del año pasado (US$ 1.000 millones). Eso sí, Itaú plantea que dichos niveles son los segundos más bajos desde al menos el 2011 desde una perspectiva histórica.

El equipo de Itaú estima que Hacienda volverá al mercado de divisas para vender dólares durante junio a la luz de los resultados de la Operación Renta. De hecho, en mayo vendió US$ 900 millones desde el 12 de dicho mes -luego de estar ausente desde el 21 de marzo-, y en lo que va del año las operaciones ascienden a cerca de US$ 3.300 millones, por sobre los US$ 1.900 millones del mismo lapso del 2021. Para el año, Itaú estima que el Fisco venderá divisas por US$ 8.400 millones, lo que supera los US$ 6.900 millones del ejercicio anterior.

"Considerando el balance de liquidez denominada en dólares en abril, las ventas de mayo y los pagos de intereses en moneda extranjera agendados para julio, creemos que el Ministerio de Hacienda podría vender hasta US$ 400 millones en junio", prevén los analistas.

El documento concluye señalando que pese a que los ingresos mineros "salvaron el día" en abril, los ingresos acumulados siguen por debajo de lo esperado y los niveles de efectivos del Tesoro siguen bajos, "lo que sugiere que el plan de emisión de deuda por US$ 16.000 millones de parte del Ministerio de Hacienda para este año se mantendrá inalterado".