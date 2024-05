Inversión extranjera directa baja, pero reinversión de utilidades sigue siendo el principal componente

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La inversión extranjera directa (IED) totalizó un flujo neto de US$ 4.453 millones durante el primer trimestre del año, según informó el Banco Central.

De acuerdo con InvestChile, la cifra del referido período significa una leve reducción frente al mismo lapso del año pasado, en el cual se registraron US$ 4.468 millones.

No obstante, se puntualizó, se trata de un 1% por encima del promedio observado por la serie histórica entre 2003 y 2024.

El componente más importante del flujo acumulado de IED a marzo fue la reinversión de utilidades con US$ 3.836 millones. Le sigue la deuda relacionada con US$ 764 millones, mientras que las participaciones en el capital mostraron un flujo neto negativo de US$ 146 millones.

El director (s) de InvestChile, Juan Pablo Candia, indicó que las cifras confirman que la inversión extranjera directa en el país se mantiene estable. “Lo anterior es una buena noticia, tomando en cuenta que cerramos 2023 con una cifra récord en inversión extranjera con más de US$ 21.700 millones, el monto más alto desde 2015. Las cifras nos reafirman que Chile continúa siendo una alternativa atractiva para las empresas que buscan desarrollar sus proyectos en la región”, señaló.

El directivo sostuvo que la agencia ha estado reforzando el trabajo con los agregados en América, Europa y Asia, al igual que con los gobiernos regionales del país para “identificar oportunidades en su zona y conectarlo con inversionistas extranjeros que puedan impulsar el desarrollo de la región con sus proyectos de inversión”.

Las cifras todavía son provisorias y se espera que sean revisadas el próximo 20 de mayo.