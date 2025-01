Los otros récords del comercio exterior chileno: el número de empresas que vendió al exterior y el monto de servicios

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Los récords marcaron el comercio exterior chileno durante 2024. Al hito de exportar por primera vez más de US$ 100 mil millones -un 5,9% más que en 2023-, se sumaron las inéditas ventas de servicios por US$ 2.869 millones –un alza anual de 18%-; y las 8.567 empresas chilenas con envíos al exterior, el número más alto desde que existen registros y un 4% más que en 2023.

“Vemos con satisfacción el avance en todas estas prioridades, que son reflejo del trabajo mano a mano entre el sector público y los sectores productivos del país”, dijo la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza.

Para la autoridad el año pasado el sector exportador se posicionó como uno de los pilares de la economía: las empresas exportadoras generaron 1.167.527 puestos de trabajo directos y formales (12% del total país).

El principal servicio exportado fue “suministro de hosting para sitios Web y correo electrónico” que suma operaciones por US$ 392 millones. Le sigue “mantenimiento y reparación de aparatos aéreos” con US$ 378 millones; “apoyo técnico en Computación e Informática vía Internet” con US$ 189 millones; “asesorías en tecnologías de la información” con US$ 107 millones; y “asesoría en gestión de la comercialización de empresas (marketing)” con US$ 102 millones. En forma colectiva, estos cinco servicios representaron el 40% de los envíos del sector.

Según la Subrei, el 53% de las empresas exportadoras del país son MiPymes (4.579), con envíos por US$ 2.219 millones, tratándose de otro registro histórico. En sus embarques destacaron servicios, cerezas frescas, uvas frescas, arándanos frescos, vinos embotellados, nueces, jibias, algas, semillas, aceite de oliva, ajos frescos y uvas pasas.

A nivel de rubros, un total de 5.177 firmas exportaron manufacturas, 1.780 embarcaron productos agropecuarios y 1.149 prestaron servicios al exterior.