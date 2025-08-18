Operadores financieros estiman para octubre una segunda y última baja de tasas en lo que queda de 2025

El mercado estima que la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central se mantendría en 4,75% en septiembre y se recortaría en 25 puntos base en la reunión prevista para el 27 y 28 de octubre, nivel con el que cerraría el año, de acuerdo con la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) publicada este lunes.

Así, la tasa rectora alcanzaría un 4,5% para octubre, 25 puntos menos que la tasa actual, según el sondeo del Banco Central que consideró las respuestas de 62 analistas financieros. En la reunión del 16 de diciembre no tendría cambios.

De acuerdo con la EOF, el IPC subiría 0,1% en agosto, un 0,3% en septiembre y otro 0,3% en octubre. En un horizonte de 12 meses en adelante, los operadores financieros estimaron una inflación de 3,05%.