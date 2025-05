Marcel anuncia en el Chile Day proyectos para incentivar inversión en hidrógeno verde y descarbonización

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, no se guardó nada para destacar el momento que enfrenta la economía local. En el segundo día del Chile Day, y como parte de una presentación que se extendió por casi 50, el economista fue dato por dato para exponer ante los inversionistas la trayectoria reciente del país.

Su punto de partida fue el desempeño que han tenido las acciones chilenas durante este año, asegurando que se hacen espacio entre las de mejor rendimiento en lo que va del año.

Ello, explicó el ministro, se debe en parte a la reasignación mundial de capitales provocada por los acontecimientos recientes en Estados Unidos -en referencia al alza de aranceles-, pero -añadió- también factores locales. “Se han eliminado todas las fuentes de incertidumbre de las que hablábamos hace dos o tres años”, subrayó.

Otros factores que nombró fueron la aprobación de la reforma de pensiones y la estabilidad macroeconómica del país.

En ese sentido, el expresidente del Banco Central afirmó que hoy se ve una economía chilena mejor preparada para enfrentar los shocks que podrían provocar la alta incertidumbre global. “Estamos empezando con buen pie” 2025, mencionó a los presentes.

En los primeros meses del año la demanda se ha fortalecido, dijo el secretario de Estado, y proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá cerca de 2,5% en el ejercicio actual “si los planes de inversión se materializan”.

También resaltó que el PIB per cápita ha crecido más rápido de lo esperado, las “muy positivas” cifras de actividad del periodo enero-marzo y que “más allá de las expectativas de la mayoría de los analistas del mercado, el PIB no minero creció más del 2,5% en los dos últimos trimestres”.

Un factor que sustenta el optimismo de Marcel es la minería. El ministro celebró los acuerdos de Codelco y Enami con Río Tinto para la explotación de litio, y adelantó que “probablemente a finales de este mes, tendremos también el resultado de las negociaciones para adjudicar contratos para la exploración de litio por inversores del sector privado en otros tres salares”.

El titular de las finanzas públicas también relevó la situación fiscal local. Pese a que reconoció que “la política fiscal no ha sido fácil”, sí recordó que “tras los grandes desequilibrios de 2020 a 2021, el Gobierno del Presidente Boric se propuso una agresiva consolidación fiscal”.

“Hicimos una serie de cambios, y trazamos una ambiciosa senda de equilibrio estructural que implicaba no sólo la enorme consolidación de 2022, sino también a partir de 2023 reducir el déficit estructural en casi un 1% del PIB. Hacer eso varios años seguidos era algo sin precedentes”, señaló.

“Cumplimos bien en 2023. No cumplimos el objetivo en 2024. No lo hemos minimizado. Y habiendo sido la especie de co-creador de la regla de equilibrio estructural, para mí no es una cosa fácil ver que perdimos ese objetivo el año pasado”, agregó el secretario de Estado.

Y cómo lo ha hecho en otras ocasiones en el último tiempo, el ministro destacó que tanto en el índice EMBI de JP Morgan como los Credit Default Swaps (CDS) a cinco años han mantenido sus niveles pese al ruido fiscal en Chile, incluido el polémico último informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

En este ámbito, Marcel informó que se publicarán los datos precisos de la Operación Renta la semana que viene, y adelantó que “prácticamente coincide casi en su totalidad con la con la proyección del Gobierno. Así que no hay sorpresas. Ninguna sorpresa negativa. Este año, en realidad, será ligeramente positivo, en comparación con las proyecciones”.

Paso a la acción

Otro de los puntos importantes que tocó el secretario de Estado durante su exposición en Manhattan fue la inversión. Marcel resaltó que la cartera actual de proyectos de inversión de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) es la más fuerte en más de una década.

Y a partir de este dato, el ministro pasó a los anuncios.

El titular de Hacienda reiteró que el Gobierno adoptará ahora nuevas medidas para agilizar los proyectos de inversión estratégica. Para ello, una directiva presidencial establecerá un proceso de agilización para más de 100 proyectos de interés público.

A su vez, anunció que la administración Boric presentará un proyecto de ley para agilizar y reducir la incertidumbre de los proyectos de inversión en descarbonización. Esto incluirá una reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para acelerar la evaluación del impacto en esta dimensión de unos 25 proyectos por un valor superior a US$ 7.500 millones, sin que ello suponga un retroceso en las normas.

Esto permitiría un desmantelamiento más rápido de las centrales de carbón, aseguró el economista.

A ello se suma la decisión del Gobierno de presentar un proyecto de ley sobre incentivos tributarios para fomentar el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde.

La iniciativa incluye el acceso a créditos fiscales para inversiones que desarrollen industrias emergentes, e incentivos fiscales para la demanda y el uso de hidrógeno verde en procesos industriales, como la minería, la fabricación y el transporte.

Esto se combinará con la línea de crédito articulada por Corfo y Banco Estado para proporcionar financiamiento de proyectos y herramientas de gestión de riesgos para proyectos de H2V, y la inversión en infraestructura que apoyará los proyectos en las fases de inversión y operación.