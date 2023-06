Roberto Zahler: “El Banco Central debería bajar la tasa ahora en junio”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

¿Cuándo comenzaría el Banco Central a bajar la tasa de interés?

Esta fue la principal pregunta que buscaron responder los expresidentes del instituto emisor, Roberto Zahler (1991-1996) y Rodrigo Vergara (2011-2016), en un foro realizado en conjunto por la Fundación Chile 21 y el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible.

En esa línea, Zahler cree que el emisor debe reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su próxima Reunión de Política Monetaria (RPM), la cual se va a celebrar el lunes 19 de junio. “El Banco Central debería bajar la tasa ahora en junio”, dijo, y precisó espera un ajuste de 25 puntos base con el objetivo de ver “cómo reacciona el mercado”.

“Así como la inflación todavía está bastante alta, la Tasa de Política Monetaria está extraordinariamente alta respecto de su trayectoria más de largo plazo. A mí me parece que llegar a fin de año con una tasa en torno al 7% sería una cosa bastante razonable”, dijo el economista.

Durante su presentación, Zahler mostró un tono más bien crítico al manejo de la situación económica de los últimos años. “El 2020 y 2021 son los peores años de manejo de política fiscal, por lo menos yo diría, desde el retorno a la democracia”, expresó.

“Fue una política fiscal en 2020 excesivamente austera, no considerando que estábamos enfrentando una crisis que se ve cada casi 100 años”, añadió.

Zahler también se tomó un momento para comentar el Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) para los bancos que anunció el instituto emisor durante mayo, el cual calificó como “comunicacionalmente sorpresivo”.

“No creo que el Banco Central siempre tenga que estar mirando al mercado antes de tomar sus decisiones. Creo que fue una medida que quizás el momento no era óptimo”, recalcó.

Aún así, planteó que “el hecho de que no se haya anunciado previamente lo que se iba a hacer a mí me parece que no es un error”.

Sobre lo que se viene en términos macroeconómicos internacionales, Zahler dijo que “en general de aquí a fines de año o a los próximos 12 meses hay bastante consenso, por lo menos en la visión que yo tengo, que el desempeño va a ir de más a menos en la economía mundial”.

“La inflación va a ir bajando, que creo que también es un punto importante. Las condiciones financieras, por lo menos coyunturalmente, se van a hacer un poquito más restrictivas, pero eso creo que va a durar poco”, mencionó.

Para él, la clave está en Estados Unidos. Dependerá de si la Reserva Federal (Fed) decide subir o bajar la tasa, si en adelante se verá estabilidad o baja.

Vergara, más cauteloso

A diferencia de su par, Rodrigo Vergara fue más reservado a la hora de comentar la situación de política monetaria del país. Aseguró que “los dados están suficientemente cargados a una política monetaria más expansiva en la actualidad” y que “los riesgos son mucho menores y por lo tanto vale empezar a moverse”.

Dentro de su análisis, aseguró que veía “bajo el riesgo de que tengamos un nuevo rebrote inflacionario” y que “las expectativas de inflación han bajado”, pero advirtió que “todavía es muy alta”.

“Hay un riesgo, por supuesto, de avanzar relativamente rápido y el riesgo que lo ha mencionado en alguna oportunidad el propio Banco Central o alguien por ahí, es qué pasa si yo hago una política expansiva y después tengo que echar marcha atrás. Obviamente que siempre va a haber riesgo. Esta cuestión no es con certeza, nunca ha sido con certeza y eso es una de las dificultades de la política monetaria. Yo veo bajo ese riesgo”, concluyó el ex timonel del Consejo.

“Mi opinión es que llegó el momento para que el Banco Central al menos dé algunas señales. Señales a lo mejor iniciales sobre un sobre el comienzo de un proceso de relajamiento monetario”, dijo Vergara.

A pesar de ello, no entregó una fecha exacta para la baja de la TPM, solo dijo “luego”.