Banco Central activa plan para fortalecer reservas internacionales: desde el martes iniciará compra de divisas por US$ 10 mil millones

Una semana movida será la siguiente para el mercado cambiario local. El Consejo del Banco Central ha decidido implementar un programa de reposición y ampliación de reservas para fortalecer la posición de liquidez internacional del país y, de esta manera, contribuir al necesario proceso de recuperación de holguras que se manifiesta en distintos sectores de la economía. Esto, en un contexto donde el mercado cambiario y financiero local opera con normalidad.

De acuerdo al comunicado publicado la tarde de este viernes por la entidad, a contar del próximo martes 13 de junio, el ente emisor iniciará un programa de compra de divisas por US$ 10 mil millones el que se extenderá por un plazo de 12 meses, mediante compras regulares de dólares por US$ 40 millones diarios, a través de subastas competitivas.

Los efectos monetarios de esta medida serán esterilizados a través de emisiones de PDBC coherentes con la orientación de la política monetaria, según precisó.

En caso de cambios relevantes en las condiciones de mercado, el banco agregó que podrá efectuar ajustes a este programa, los que comunicará oportunamente.

“El marco de metas de inflación con el cual el Banco Central de Chile (BCCh) conduce la política monetaria contempla un régimen de flotación cambiaria, lo que permite a la economía chilena ajustarse de manera más efectiva a los diversos shocks que pueda enfrentar. En ocasiones excepcionales en los últimos años, el Banco Central ha considerado necesario intervenir mediante programas de venta de divisas cuando eventos de distinta índole han afectado el correcto funcionamiento del mercado cambiario, lo que ha implicado una disminución de las reservas internacionales”, explicaron desde la entidad emisora.

Las razones del Banco Central

En la entidad aseguran que Chile "está expuesta a distintos fenómenos que podrían producirse en los mercados financieros internacionales. Dichos shocks, de materializarse, podrían dificultar el acceso a la liquidez en dólares de la economía, lo que a su vez podría afectar el correcto funcionamiento del mercado financiero local y/o afectar negativamente las actividades de los agentes económicos".

¿El monto? Este permitiría al BCCh acercarse a los promedios históricos en relación con el tamaño de la economía chilena. Por otra parte, el mercado podría asimilarlo "fácilmente".

"El nivel adecuado de reservas depende de una serie de factores relacionados con la estructura y funcionamiento del mercado financiero local, del grado de integración de la economía con el resto del mundo y de otros elementos externos y de riesgos asociados al funcionamiento de la economía mundial", es otro de los argumentas que entrega el comunicado.

Esto no debería afectar "de manera significativa" el valor del tipo de cambio ni otros factores que influyen en la inflación o la economía en general. Aseguran que "no es una intervención cambiaria", ya que su objetivo no es alterar el precio del dólar, ya que el mercado cambiario en el país estaría funcionando a un nivel "adecuado".