Sube PIB per cápita previsto para el país: hacia 2030 superará los US$ 42 mil

A pesar de la rebaja en las perspectivas de crecimiento para Chile, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró las proyecciones particulares del PIB per cápita.

De acuerdo con los datos del último informe del organismo, se espera que el ingreso per cápita del país -medido en dólares corrientes a paridad de poder de compra (PPP)- alcance este año los US$ 35.146. Esto refleja una ligera mejoría desde los US$ 34.788 proyectados en octubre del año pasado para el mismo período.

La medición es realizada sobre la base de que la población del país es de 20,9 millones de personas.

No obstante, al igual que en la estimación anterior, los datos del organismo siguen previendo que en 2029 se supere la barrera de los US$ 40 mil de ingreso por habitante y que para 2030 el indicador sea de US$ 42.204 por persona.

Una cifra que se mantiene alejada del promedio regional, que este año alcanzaría los US$ 22.692 per cápita y que para 2030 sería de US$ 27.490.

No obstante, con las nuevas proyecciones, Chile sigue quedando atrás de Panamá y Uruguay, que en 2025 llegarían a un ingreso per cápita de US$ 43.839 y US$ 37.060, respectivamente.

Para fines de la década, el PIB per cápita panameño sería de US$ 56.011 y el uruguayo de US$ 45.372.

Entre los países de la región que quedan detrás de Chile, están Argentina con US$ 31.379 para el presente año; además de México (US$ 25.462); Brasil (US$ 23.238); Colombia (US$ 22.421); y Perú (US$ 18.688).