Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central: “Me gusta más esta cautela que no estaba en el IPoM anterior. Hay mucha incertidumbre”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Vittorio Corbo es voz más que autorizada para analizar el Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central. El economista lideró el consejo entre 2003 y 2007 y valora el nuevo panorama que delinea el instituto emisor, el que -dice- está marcado por un tono de mayor cautela sobre la tasa de interés y el panorama internacional.

“Hay un riesgo de que la baja de la inflación de servicios sea mucho más lenta de lo que se piensa, porque en Chile también los salarios están creciendo a dos dígitos en términos nominales”. “Sigo pensando que hay un montón de factores que hacen pensar que la inflación va a seguir bajando”.

- ¿Cuál es su análisis general del nuevo escenario del IPoM? Uno tiene la sensación de que en términos macro no hay muchas modificaciones respecto a los meses anteriores.

- Quedé con la misma sensación. Eso sí, lo que muestra el banco es un poco más de cautela dado el desarrollo del escenario externo y los riesgos que hay de que la Fed mantenga la tasa por más tiempo, los problemas de China y las implicancias que pueda tener eso para el precio del cobre y para los mercados financieros internacionales.

- ¿La cuota de alerta sobre China es el principal mensaje de este IPoM?

- Son varias notas de alerta. Primero, con respecto a los países avanzados de que la tasa de interés puede mantenerse estable dado lo porfiada que ha sido la baja de la inflación y dado especialmente que Estados Unidos ha mostrado mucha más resiliencia de lo que se pensaba. Esto hace probable que aumente la probabilidad de que las tasas de interés se mantengan altas por más tiempo, lo que puede crear problemas en los mercados financieros.

Segundo, la nota de alerta por China. Y tercero, dado que Arabia Saudita recortó de nuevo la producción de petróleo y Rusia refrendó que va a restringir las exportaciones, eso está llevando también a un precio del petróleo que ha subido más de lo que se pensaba.

- ¿Cómo puede terminar afectando el proceso de bajas de tasa de interés en Chile lo que está ocurriendo con los bancos centrales del mundo desarrollado?

- Los recortes van a depender mucho más de cómo se desarrollen los acontecimientos.

Entonces, este recorte informado el martes fue más pausado que lo que el mercado esperaba. Estaba en 75 y 100 puntos base, pero el banco tomó 75 porque ve estos riesgos hacia adelante.

Si se da el escenario base del IPoM, va a seguir bajando la tasa. Si se da ese escenario, que tiene riesgos, llegaríamos a fin de año con una tasa entre 7,75% y 8%, que es lo mismo que dijo en la reunión de julio. Pero lo dice ahora con menos fuerza, lo cual a mí me gusta porque el otro mensaje era muy arriesgado. Hay mucha incertidumbre afuera. Así que me gusta más esta cautela que no estaba en el IPoM anterior, el anterior era ‘de aquí seguimos para adelante bajando tasa. Vamos a llegar lo más probable entre 7,75% y 8%’. Ahora, lo condiciona con más fuerza.

- Usted había planteado en su momento que era muy pronto para comprometerse con bajas tan sustantivas.

- O sea, yo mostré cautela no más. El banco muestra cautela. O sea, sigo pensando que hay un montón de factores que hacen pensar que la inflación va a seguir bajando, la pregunta es si va a bajar a la velocidad adecuada para que estemos transitando con más seguridad hacia la meta.

Por ejemplo, hay un riesgo de que la baja de la inflación de servicios sea mucho más lenta de lo que se piensa, porque en Chile también los salarios están creciendo a dos dígitos en términos nominales. Eso es muy bueno desde el punto de vista de ayudar a que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo que perdieron cuando la inflación subió muy fuerte, pero no es bueno para desacelerar la economía.

Entonces, el crecimiento de los salarios hoy día no es compatible con una inflación del 3%.

- Prácticamente el ajuste en el IPC esperado es marginal para este año y los próximos.

- Comparto el escenario de que va a ir bajando. La velocidad va a depender de cómo se desarrollan los acontecimientos. Creo que es difícil en este momento hacer proyecciones para el Banco Central, hay mucha incertidumbre en esa proyección a dos años y la incertidumbre también se ve en el intervalo de confianza de la proyección de inflación subyacente y de inflación total que muestra el mismo IPoM.

- ¿Y en cuanto al panorama para el crecimiento del PIB? El banco se abre a la idea de que la economía no crecería este año, pero también enfatiza que los desequilibrios generados por la pandemia se están resolviendo.

- Comparto lo que dice el banco, que gracias a la política monetaria que se empezó a aplicar en 2021, antes que incluso la Fed, ha ayudado y ayudó mucho también el hecho que la política fiscal del 2022 fue extremadamente cuidadosa para así contribuir a ajustar la economía. La economía estaba desbocada.

Entonces, el banco tiene el diagnóstico de que el déficit de cuenta corriente se está reduciendo, la inflación se está reduciendo, entonces la economía va transitando. Lo más probable es que este año vamos a caer entre 0,75% y una expansión de 0%, mientras el banco plantea entre -0,5% y 0%. Y en 2024 ya nos moveríamos más hacia el crecimiento potencial.