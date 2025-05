En Beijing, Boric valora acuerdo arancelario EEUU-China y destaca que el camino no son las decisiones "unilaterales”

El Presidente Gabriel Boric celebró este martes la tregua arancelaria a la que llegaron Estados Unidos y China y que significa que durante 90 días los gravámenes estadounidenses a productos chinos se reducirán del 145% al 30%, mientras que en contraparte los chinos bajan del 125% a 10% para envíos del país norteamericano.

“Vemos con buenos ojos y saludamos el preacuerdo al que han llegado en las últimas horas los gobiernos de China y EEUU, a propósito de la reducción de aranceles al menos por 90 días mientras seguirán las conversaciones en el marco de esta crisis arancelaria que se ha desatado en las últimas semanas”, señaló en su discurso desde el Foro Empresarial Chile-China.

Ante esto, agregó que es mediante el diálogo y el multilateralismo que se podrán solucionar las diferencias, “no mediante decisiones unilaterales”.

Boric mencionó ante los empresarios chinos que “Chile, desde nuestra humilde posición puede ser un aporte con la experiencia que tenemos en nuestra red amplia de colaboración con países de todas las regiones del mundo”.

El canciller, Alberto van Klaveren, también calificó de buena noticia el acuerdo entre los dos mayores socios comerciales del país.

“Creemos que eso puede contribuir a la estabilización de la economía global y creemos que eso genera nuevas oportunidades para Chile, porque Chile es una economía sumamente abierta y depende de los vaivenes de la economía global”, dijo el ministro.

Foto: Presidencia

Desde los privados también se celebró el pacto China-EEUU. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, destacó la medida y su efecto en el país. “Toda esta guerra comercial ha tenido mucha incertidumbre y vemos que ahora hay una especia de tregua y para un país que está exportando más de US$ 100 mil millones, como Chile, esto es solo buenas noticias”, dijo el dirigente, quien es parte de la delegación en la gira por Asia.

Así, destacó que ambas potencias son los principales socios del país y se deben cuidar. “Esperamos que vayan haciendo las paces en el futuro, porque necesitamos un mundo abierto, sin aranceles, que se respete el libre mercado, porque en definitiva le conviene a todos los consumidores”, señaló.

Agenda en Beijing

El primer día del Presidente Boric en Beijing contó con su participación en la inauguración del Foro China-Celac, además de encabezar un encuentro con empresarios chinos con foco en comercio e inversión.

Este miércoles tendrá su reunión bilateral con su par, Xi Jinping. En el encuentro participarán los ministros de Relaciones Exteriores, Agricultura, Transporte y Culturas y estará centrada en temas económicos, explicó el canciller.

“Existe interés en promover mayores cooperación económicas en distintos ámbitos. Son temas que son muy propios de la relación bilateral nuestra y yo quiero ser muy claro en el sentido de que cada relación Chile la evalúa en su propio mérito”, dijo Van Klaveren.

El ministro destacó la gira que tuvo también un paso por Japón, país al cual vuelve para sostener una reunión con su homólogo nipón.

“Eso refleja lo que es la posición de Chile, abierta y partidaria siempre de una diversificación de nuestras relaciones exteriores y también de la promoción del multilateralismo tanto en materia económica, como en el ámbito político”, señaló.

Acerca de la invitación que Brasil hizo para que el Presidente Boric participe de la reunión de los BRIC, indicó que se asistirá en la misma categoría que cuando fue invitado al G20 en 2024 en Río de Janeiro.

No obstante, precisó que Chile no ha adoptado ninguna posición respecto a conformar el bloque. “Somos miembros de distintas agrupaciones económicas y tenemos que evaluar esa posibilidad en su propio mérito, ver si hay beneficios especiales producto de una posible participación en el BRIC, pero es un tema que no es prioritario en nuestra agenda en la actualidad”, indicó.