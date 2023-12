Boric y asesinato de menor en Padre Hurtado: “Les garantizo que no habrá impunidad y los autores serán encontrados”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Estoy conmocionado y desgarrado por un asesinato vil y cobarde de un menor de cinco años”.

De esta manera el Presidente de la República, Gabriel Boric, inició su discurso esta mañana en el marco de su gira por la Región de Los Ríos, condenando el crimen ocurrido anoche en Padre Hurtado, donde resultó fallecido un menor de cinco años producto de una balacera.

Boric señaló que “les garantizo al país que no va a haber impunidad y que los autores del crimen serán encontrados y van a tener las penas más altas”. Sostuvo que “la lucha contra la delincuencia va a ser una pelea larga, pero el crimen organizado no me amedrenta y como Gobierno los vamos a perseguir, desarticular y encarcelar, y no nos van a ganar esta batalla, por todos los que han sido víctimas de la delincuencia”.

El jefe de Estado enumeró algunos elementos que a su juicio permiten reforzar el combate a la delincuencia, como el aumento de la fiscalización para dar con personas con órdenes de detención pendientes, el patrullaje del programa "Calles sin violencia", y los nuevos recursos entregados a las policías.

Emergencias comunales

Frente a las propuestas de los alcaldes de La Reina y La Florida, que han declarado emergencia por seguridad en sus territorios y que incluso solicitan que los guardias municipales porten armas, el Presidente recalcó que “surgen muchas ideas en este debate, pero las instituciones para combatir la delincuencia son las policías” y dijo que espera llegar a un acuerdo para seguir sacando a Carabineros de labores administrativas y pasarlos al territorio.

Llamó a la unidad de todos los sectores, indicando que “espero que nadie en su sano juicio trate de aprovecharse de este acto para sacar ventajas políticas y hacer campaña… las peleas políticas no sirven para ganarle a la delincuencia”.