COP28: Coordinador Eléctrico destaca iniciativas para modernizar operación de la red eléctrica

En el marco de la COP28, el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico, Juan Carlos Olmedo, abordó los cambios y desafíos que se están viendo en la operación de la red eléctrica en medio de la transición energética. Olmedo junto al consejero Jaime Peralta participaron en un seminario llamado “New Grids for new challenges: Transforming the energy sector towards the 1,5° C goal”, donde Page Crahan, general manager de Tapestry, también presentó. Tapestry es un proyecto de X, The Moonshot Factory, una firma de Alphabet, matriz de Google, con quien se está impulsando una iniciativa de innovación. “Chile está trabajando en fortalecer su sistema de transmisión, pero eso no es suficiente”, dijo Olmedo y detalló iniciativas que se están desarrollando para modernizar y fortalecer la red e incorporar nuevas tecnologías.