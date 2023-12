Debate constitucional a cuatro voces: economistas separan aguas por impuestos y sistema político

Cuatro voces, todas de economistas, se escucharon este martes en la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile. ¿El tema? La propuesta que emanó del trabajo de redacción realizada por el Consejo Constitucional y que será el protagonista del plebiscito del 17 de diciembre, cuando la ciudadanía concurrirá a las urnas para votar “a favor” o “en contra” de la misma.

Pero pese a su profesión, fue imposible separar del debate el ámbito político del texto de carta fundamental y los énfasis en función de sus propias posturas frente al referéndum: dos a favor y dos en contra.

Por orden alfabético de sus apellidos, los expositores fueron la profesora de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes; el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre; el profesor de la Escuela de Gobierno de la U. Adolfo Ibáñez, Bernardo Lara; y, el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara.

Cifuentes:

“Es un avance en materia de sistema político”

Si bien para la académica de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, la propuesta constitucional “quedó más larga de lo necesario” e, incluso, “entra en temas que no es necesario que estén en una Constitución”, se trata de un texto que considera más óptimo que la carta magna actualmente vigente. “No es perfecta, es mejor”, señaló la economista. En esa línea, indicó que el borrador presenta un avance en materia de sistema político y en la de reducir la fragmentación política. “No hay ninguna duda, es un avance en materia de sistema político y ya solo por esa razón, a mí me parece que es interesante”, dijo. Bajo esta lógica, Cifuentes estimó que el texto genera mayor certeza jurídica en términos de los quórums y en las leyes orgánicas constitucionales, refiriéndose a por ejemplo, el resguardo del funcionamiento del Banco Central y que funcionan con leyes simples. “Aquí vuelven estas reglas a estar con un quórum de 3/5, lo que da más certeza y más estabilidad”, señaló. Sin embargo, precisó que “lamentablemente en cualquiera de los dos escenarios el país va a seguir enfrentando problemas complejos, vamos a seguir enfrentando este tema de productividad que tenemos que resolver, lograr mayor amistad cívica, mejorar la política”.



Eyzaguirre:

“Limita aún más la diversidad de políticas públicas”

“¿Tenía Chile un problema insalvable producto de la Constitución actual? No”. Con esta interrogante abrió su participación el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre. El también extitular de Educación añadió que el texto vigente tiene aún, “y es un problema que vamos a tener si gana la opción en contra, un sistema político muy disfuncional”. Dicho eso, agregó que lo propuesto “es mucho peor, porque limita aún más la diversidad de políticas públicas”. Eyzaguirre, a pesar de señalar que votará en contra del texto elaborado por el Consejo Constitucional, expuso sus críticas a la carta magna actual. Aseguró que esta fue “restrictiva respecto de poder implementar un conjunto de políticas públicas, que pueden ser deseables para un sector, no para otro, y que en general se dejan al juego democrático, en los países desarrollados”. “Lo que tenemos que hacer es votar en contra de este texto que es híper ideológico y que el sistema político se ponga de acuerdo después en solucionar, de una vez por todas, este sistema político disfuncional”, manifestó. A juicio del economista, el texto propuesto “avanza un poco, casi nada”. “Vamos a terminar una vez más si aprobamos este texto enfrentándonos unos con otros”, zanjó el exministro.



Lara:

“Incluye recortes para los dos impuestos más progresivos”

Para el académico de la UAI, Bernardo Lara, la propuesta presenta de forma explícita -y bajo el quórum de 3/5- que la fuerza principal para el diseño de servicios sociales es la elección individual. “En el fondo no estamos abriéndonos a nuevas herramientas de política pública para enfrentar ese reto que tenemos como sociedad de mejorar el crecimiento inclusivo”, dijo.

En ese sentido, apuntó a que parte de sus motivos para rechazar la propuesta va por la materia tributaria. “Cómo no va a ser una propuesta de derecha, una que incluye recortes de impuestos para los dos impuestos prácticamente más progresivos de todo el sistema tributario chileno: las contribuciones y la idea que yo puedo deducir gastos de mi impuesto a la renta”, señaló.

En el segundo caso, lo ve como un artículo “súper general” que abre la posibilidad de judicialización.

En cuanto a las contribuciones, Lara indicó que se propone un mandato al Presidente para presentar un proyecto de ley que compensa a las municipalidades y que diga quién va a tener que pagar por dicho tributo, “pero si ese proyecto de ley no es aprobado, nos vamos a quedar con una exención general y una bajada general de los fondos municipales”.